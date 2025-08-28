Tài xế ShopeeFood hóa ‘ông tơ’, mang món ngon thất tịch đến tận cửa

Đậu đỏ lên ngôi mùa thất tịch, tài xế ShopeeFood hóa “ông tơ” giao đơn hàng cầu duyên, tiếp sức cho hội độc thân trong hành trình thoát ế.

Một mùa thất tịch nữa lại về, giới trẻ nô nức săn lùng các món ngon từ đậu đỏ với hy vọng sớm tìm được “một nửa”. Giữa không khí nhộn nhịp ấy, các tài xế ShopeeFood lại hóa thành “ông tơ” bất đắc dĩ, vượt mọi trở ngại để giao từng đơn hàng, tiếp sức cho hành trình thoát ế của hội độc thân.

Hội độc thân rủ nhau ăn đậu đỏ, tài xế ShopeeFood trở thành “ông tơ”

Những ngày gần đây, chỉ cần mở mạng xã hội, người dùng có thể thấy ngay các món ngon từ đậu đỏ đang phủ sóng khắp nơi. Từ chè, trà sữa đến bánh ngọt, bất kỳ món nào có đậu đỏ đều trở thành lựa chọn yêu thích của hội độc thân với hy vọng càng ăn nhiều thì cơ hội gặp được “một nửa” càng lớn. Nhiều “thực thần” còn biến dịp này thành cơ hội để “bắt trend”, thực hiện những màn mukbang hoành tráng với bàn tiệc tràn ngập sắc đỏ.

Cứ mỗi mùa thất tịch, các món từ đậu đỏ lại trở thành bí kíp “cầu duyên” quen thuộc của hội độc thân.

Các quán chè, tiệm trà sữa và cửa hàng bánh ngọt vì vậy mà nhanh chóng trở thành điểm hẹn đông đúc với số lượng đơn hàng tăng mạnh. Các tài xế ShopeeFood cũng vô tình hóa thành “ông tơ” miệt mài se duyên, liên tục nhận được những đơn hàng có chung từ khóa đậu đỏ.

Nhiều tài xế còn phải “lăn vào bếp”, phụ quán làm món, đóng hộp trước khi tiến hành giao hàng. Không chỉ vậy, bất chấp thời tiết hay địa hình trắc trở, có anh còn phải lội ruộng, có anh lại chèo xuồng… tất cả chỉ để món “đậu đỏ cầu duyên” được đến tay hội độc thân đúng giờ, đúng hẹn.

Đậu đỏ hóa “nhân vật chính” mùa thất tịch, kéo tài xế ShopeeFood thành “ông tơ” tất bật với những đơn hàng cầu duyên.

Những khoảnh khắc hài hước ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới các bài đăng, “hội FA” để lại hàng loạt bình luận sôi nổi: “Tôi yêu các anh tài xế ShopeeFood”, “Đội ơn tài xế ShopeeFood vì đã vất vả se duyên giúp chúng tôi”, “Các anh đã cất công đến vậy, chúng tôi quyết tâm ăn đậu đỏ tới cùng, lần này nhất định không thể tay trắng”.

“Mở tiệc cầu duyên” với bộ sưu tập “Săn deal đậu đỏ freeship”

Bắt nhịp cùng không khí rộn ràng của ngày thất tịch, ShopeeFood “nhập cuộc” với bộ sưu tập “Săn deal đậu đỏ freeship” cùng những món ngon cầu duyên đặc sắc. Nhờ đó, hội độc thân nay có thêm một trợ thủ mới, mang đến vô vàn lựa chọn hấp dẫn từ chè, trà sữa, bánh ngọt, hay những món biến tấu sáng tạo khác từ đậu đỏ.

Bộ sưu tập quy tụ hàng loạt thương hiệu quen thuộc với giới trẻ như: Highlands Coffee, Gongcha, Phúc Long, MayCha, Rau Má Mix, Chè Chang Hi, Chè Xuân Trang…

BST “Săn deal đậu đỏ freeship” hội tụ loạt món chè, trà sữa, bánh ngọt từ đậu đỏ để bạn vừa thưởng thức, vừa cầu duyên. Ảnh từ website thương hiệu.

Đặc biệt, khi nhập mã FSQIXI50, người dùng sẽ được giảm 50% phí vận chuyển (tối đa 20.000 đồng). Chỉ với vài thao tác đặt món trên ứng dụng ShopeeFood, bạn có thể thưởng thức trọn vẹn “đại tiệc đậu đỏ” tại nhà, không cần chờ đợi xếp hàng.

Những món ngon cầu duyên đã sẵn sàng, chỉ cần mở ShopeeFood, rủ hội bạn thân “chốt đơn” và cùng nhau thưởng thức tại đây, biết đâu sau mùa thất tịch này, cả nhóm lại đồng loạt thoát ế một cách ngọt ngào.