Tài xế xe công nghệ tắt app, hòa vào dòng người đi xem diễu binh

Nhiều tài xế xe công nghệ ở Hà Nội sẵn sàng tắt app, gác lại công việc thường ngày để hòa mình vào không khí náo nức của buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất.

Anh Nguyễn Dũng háo hức xem buổi tổng duyệt. Ảnh: Ánh Hoàng.

"Tôi ra đường từ 10h sáng nhưng xác định hôm nay không chạy xe, tắt app nghỉ hẳn để đi chơi, xem tổng hợp luyện cả ngày", Lò Văn Quang (sinh năm 2004) chia sẻ với Tri Thức - Znews. Mới làm nghề này gần một năm nay, Quang nói anh không quá bận tâm chuyện thu nhập. Trong sự kiện trọng đại của đất nước, anh muốn được tận hưởng trọn vẹn, hòa mình vào bầu không khí háo hức chung.

"Tôi dự định gửi xe từ 18h rồi đi bộ vào khu vực trung tâm để xem cho rõ”, anh nói.

Tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo, anh Nguyễn Dũng cũng quyết định "tắt app", nghỉ sớm để chờ xem buổi tập. Ban đầu, anh tính tranh thủ nhận thêm vài cuốc xe, nhưng khi hay tin từ 11h trưa các tuyến đường bắt đầu cấm, anh đổi kế hoạch, chọn nghỉ sớm để "chung vui với mọi người đi xem diễu binh".

Đây cũng là lần đầu tiên anh Dũng tận mắt chứng kiến buổi tập quy mô lớn như vậy. “Không khí ngoài đường mấy hôm nay rất náo nức, người dân đổ ra đông, tôi cũng thấy mình vui theo”, anh bày tỏ.

Lò Văn Quang tạm gác lại công việc, tắt app từ 10h sáng. Ảnh: Ánh Hoàng.

Khác với những tài xế quyết định gác lại công việc, anh Phạm Nhật Lệ - tài xế công nghệ đã có gần 10 năm trong nghề - vẫn miệt mài chở khách, dù nhiều tuyến đường bị phong tỏa phục vụ tổng hợp luyện.

Anh Lệ cho biết việc cấm đường những ngày này chắc chắn khiến công việc bị xáo trộn. Tuy vậy, anh không khó chịu, ngược lại còn thấy vui.

"Đó là niềm vui chung khi được chứng kiến những hình ảnh thiêng liêng, tuyệt vời của Tổ quốc", anh nói. Anh cũng đã sắp xếp để cùng gia đình đi xem buổi tổng duyệt ngày 30/8.

Anh Phạm Nhật Lệ dự định cùng gia đình xem buổi tổng duyệt ngày 30/8. Ảnh: Ánh Hoàng.

Từ trưa 21/8, tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo, dòng người bắt đầu đổ về đông đúc để giữ chỗ. Nhiều người mang theo ghế, bạt, thảm để ngồi chờ.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để dựng rào chắn, phân luồng và điều tiết giao thông.

Theo kế hoạch, 20h ngày 21/8 diễn ra buổi hợp luyện lần thứ nhất cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là lần đầu toàn bộ khối diễu binh, diễu hành A80 hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Các mốc tiếp theo gồm: hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.