Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tài xế xe tải mất nhân tính cố tình cán chết nữ sinh 15 tuổi ở Hà Nội

  • Chủ nhật, 14/9/2025 21:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Long là tài xế xe tải, sau khi gây tai nạn, đối tượng cố tình điều khiển ôtô kéo lê nữ sinh 15 tuổi trên đường.

mat nhan tinh anh 1

Đối tượng Long. Ảnh CACC.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 13/9, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên (TP Hà Nội).

Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, lái xe ôtô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

mat nhan tinh anh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

‎Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ôtô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong.

Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù, sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi Giết người.

‎Hiện Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

Bắt giam tài xế xe bồn cán tử vong 2 mẹ con ở Đắk Lắk

Tài xế xe bồn Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên bị Công an Buôn Ma Thuột khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

15:03 14/6/2024

Làm rõ tài xế xe con đánh người lái xe bồn trọng thương

Cơ quan chức năng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đang làm rõ nguyên nhân người lái ôtô con bất ngờ chặn đầu xe bồn trên QL26 rồi hành hung tài xế gây thương tích.

16:06 16/5/2023

Tài xế xe bồn rút ruột hàng trăm lít dầu diesel

Quá trình điều khiển xe bồn chở nhiên liệu, Nguyễn Văn Tiềm rút ruột dầu diesel của công ty để bán cho người khác.

21:49 9/8/2022

https://tienphong.vn/tai-xe-xe-tai-mat-nhan-tinh-co-tinh-can-chet-nu-sinh-15-tuoi-o-ha-noi-post1778155.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

mất nhân tính Hà Nội Phú Thọ tài xế xe tải nữ sinh thú tội

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý