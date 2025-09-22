Tài xế xin lỗi vì 'chặt chém' 1,2 triệu đồng tiền xích lô tại Hà Nội

Gia đình người Australia phản ánh bị “chặt chém” 1,2 triệu đồng (tăng hơn 2 lần) cho 2 cuốc xe xích lô quanh phố cổ Hà Nội.

Những chuyến xe xích lô đi dọc phố cổ Hà Nội. Ảnh: @_the_plan_.

Khoảng 16h ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo du khách P.D. (55 tuổi, quốc tịch Australia) lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn, về việc bị “chặt chém” tiền xích lô.

Du khách phản ánh 2 người đàn ông đi xích lô chở gia đình ông gồm 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) tham quan khu vực phố cổ Hà Nội. Cuối hành trình, họ bị thu 1,2 triệu đồng, trong khi mức giá theo quy định khoảng 400.000-600.000 đồng cho 2 cuốc xe.

Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm đã triệu tập tài xế N.V.B. (51 tuổi, phường Hồng Hà) và N.V.H. (39 tuổi, xã An Khánh). Tại trụ sở công an, 2 tài xế xích lô nhận lỗi, hoàn trả toàn bộ số tiền cho du khách nước ngoài. Ông P.D. chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu gì thêm.

Công an phường Hoàn Kiếm lập biên bản, yêu cầu 2 tài xế cam kết chấp hành pháp luật, các quy định của địa phương; đảm bảo an ninh trật tự; không chặt chém du khách.

8 tháng đầu năm, du lịch Hà Nội được đánh giá "bùng nổ", ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,96 triệu lượt, tăng 25,8%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 85,835 nghìn tỷ đồng , tăng 17,1% so cùng kỳ.