Tạm đình chỉ nhân viên yêu cầu shipper ghi tên lên 30 ly chè

Trước phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, công ty cho biết đã tạm đình chỉ công tác nhân viên liên quan đồng thời tiến hành các biện pháp hòa giải, xử lý.

Ngày 19/8, thông qua fanpage Facebook, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có thông báo liên quan sự việc một nữ nhân viên trực thuộc đặt giao 30 cốc chè, yêu cầu ghi tên từng cốc.

Theo đó, công ty cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin đã khẩn trương tạm đình chỉ công tác nhân viên để xác minh sự việc, đồng thời chủ động kết nối và đứng ra hòa giải giữa hai bên.

"Các cá nhân liên quan đã thống nhất khép lại vụ việc trên tinh thần thiện chí và mong muốn không để sự việc lan rộng, gây hệ quả pháp lý khó kiểm soát", thông báo ghi, song không cho biết chi tiết các điều kiện hòa giải.

Nhằm ngăn sự việc tương tự tái diễn, công ty cho biết đã tiến hành rà soát và siết chặt nội quy nội bộ, đặc biệt chính sách cấm ăn uống trong giờ làm việc; ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử Cộng đồng, chuẩn hóa hành vi ứng xử của toàn thể nhân viên.

Tin nhắn nguồn cơn sự việc giữa vị khách và shipper.

Bên cạnh đó, công ty tăng cường đào tạo và truyền thông nội bộ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, tránh để mâu thuẫn cá nhân gây ra ảnh hưởng tiêu cực đồng thời rà soát cơ chế pháp lý và bảo vệ thương hiệu, nhằm gìn giữ hình ảnh doanh nghiệp trước những tác động ngoài mong muốn.

"Hồng Hà mong công chúng có cái nhìn khách quan, không để một sự việc mang tính cá nhân ảnh hưởng đến tập thể gần 1.000 người lao động của công ty - những con người đang ngày đêm làm việc, cống hiến và cũng cần được bảo vệ.

Tập thể Hồng Hà với hơn 66 năm tuổi cũng có rất nhiều các anh, chị, cô, chú công nhân, nhân sự kho vận, giao hàng với các hoàn cảnh xã hội khác nhau nên hoàn toàn tôn trọng sức lao động, vị trí, công việc của từng cá nhân, đối tác từ mọi ngành nghề", công ty cho biết.

Chỉ sáu 2 giờ đăng tải, thông báo đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác, gần 700 bình luận. Phần lớn người theo dõi vẫn bức xúc trước kết quả vụ việc, đặc biệt khi nam shipper liên quan đã bị ứng dụng khóa tài khoản vĩnh viễn. Một số thậm chí kêu gọi sa thải nữ nhân viên trong sự việc để "công bằng".

Trong khi đó, không ít người chia sẻ ảnh chụp đơn hàng, cho thấy đã đặt mua sản phẩm của công ty song yêu cầu ghi chú tên trên từng sản phẩm nhằm phản ứng.

Trước đó, vụ việc lan truyền trên mạng xã hội hôm 17/8, khi nam shipper tên V.Đ. đăng bài tố khách hàng nữ tên T.T. đặt đơn giao 30 cốc chè, song nhắn tin yêu cầu ghi tên từng người lên cốc. Khi nam shipper tỏ ra không hài lòng, hai bên lời qua tiếng lại.

Khi chia sẻ câu chuyện, V.Đ. công khai cả số điện thoại, địa chỉ của T.T. khiến cô bị tấn công trên mạng. Sau đó, T.T. lên tiếng thông qua một bài đăng, cho biết việc ghi tên từng người lên cốc là muốn nhờ quán thực hiện, không phải yêu cầu người giao hàng. Biết đơn to, cô còn nhờ quán đóng thùng để tiện cho shipper di chuyển. Sau khi bị tấn công, cô cho biết đã báo cáo sự việc đến ứng dụng giao hàng.

Ngày 19/8, một số trang mạng còn lan truyền thông tin nam shipper đã bị khóa tài khoản. Điều này càng khiến nhiều người phẫn nộ, đổ lỗi cho T.T. Cô đã khóa bảo vệ trang cá nhân, tắt máy từ khi sự việc xảy ra.