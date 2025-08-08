Tạm dừng hoạt động phố đi bộ Ninh Kiều

Phố đi bộ Ninh Kiều (TP Cần Thơ) dừng hoạt động từ 1/6 do doanh thu không đủ bù chi. Địa phương dự kiến xin chỉ đạo từ UBND thành phố, đấu thầu tìm nhà đầu tư mới khai thác.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết tuyến phố đi bộ Ninh Kiều trên đường Hai Bà Trưng, phường Ninh Kiều đã tạm dừng hoạt động từ ngày 1/6 để chờ thẩm định, đánh giá và tìm nhà đầu tư mới.

Tuyến phố thường tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách nhưng chưa hiệu quả. Ảnh: Phố Đi Bộ Ninh Kiều.

Tuyến phố đi bộ này được mắt dịp 30/4/2022 với thời gian thí điểm kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, sau khi kết thúc giai đoạn này, chủ đầu tư ban đầu là chi nhánh Công ty Me Kong không kham nổi chi phí, phần thu không đủ bù chi.

Trước đó, UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (cũ) đã thống nhất chấm dứt hợp đồng khai thác với doanh nghiệp từ ngày 1/6. Công ty cũng nhanh chóng thanh lý hợp đồng với các tiểu thương đang kinh doanh trên phố.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tuyến phố đi bộ được giao cho phường Ninh Kiều quản lý. Phường đang xin chủ trương từ UBND TP Cần Thơ để thẩm định, đánh giá lại hiệu quả hoạt động trong thời gian thí điểm, tiếp đó sẽ tiến hành định giá lại, kêu gọi đầu tư và tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư mới.

Một góc tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: @_yang._.mei.

Phố đi bộ Ninh Kiều hoạt động vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, từ 18h đến 22h. Tuyến phố nằm trên đường Hai Bà Trưng (đoạn từ ngã ba Hai Bà Trưng - Nguyễn An Ninh đến ngã ba Hai Bà Trưng - Ngô Gia Tự) và khu vực Công viên Ninh Kiều. Tại đây, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, dịch vụ, thương mại đã được tổ chức như: mua sắm, ẩm thực, biểu diễn đờn ca tài tử...

Ngoài ra, khu vực tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều cũng thường xuyên diễn ra các hoạt động truyền thống như dâng hương, tưởng niệm cùng các sự kiện văn hóa, lễ hội, trò chơi dân gian và ảo thuật.