Tạm dừng leo núi Bà Đen

Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp và khó lường của mùa mưa bão, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen quyết định tạm dừng các hoạt động leo núi, dã ngoại từ ngày 1/10.

Núi Bà Đen huyền ảo trong sương sớm khiến nhiều du khách thích thú lên kế hoạch chinh phục. Ảnh: Triều Potorapy.

Ban Quản lý Khu du lịch (BQL KDL) quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) vừa thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động leo núi và dã ngoại từ ngày 1/10. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, khu vực núi Bà Đen tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn và đường trơn trượt, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân và du khách.

Thời gian qua, xảy ra nhiều trường hợp khách gặp tai nạn như té ngã, lạc đường... gây tổn hại về sức khỏe, tinh thần, đồng thời khiến lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải làm việc vất vả. Để đảm bảo an toàn và bảo vệ cảnh quan, môi trường, BQL KDL quốc gia Núi Bà Đen quyết định tạm dừng hoạt động leo núi, dã ngoại cho đến khi có thông báo mới, đồng thời yêu cầu người dân, du khách nghiêm túc chấp hành.

BQL cũng sẽ phối hợp cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm. Du khách cần tuân thủ nghiêm túc quy định, đồng thời có thể liên hệ đường dây nóng 24/24 qua số 0276 3875 678 hoặc 0949 019 919 để được hỗ trợ.

Cảnh nghịt người cắm trại qua đêm dưới chân núi Bà Đen dịp Hội Xuân khiến nhiều người choáng ngợp. Ảnh: Bui Van Hai.

Chỉ riêng 2 ngày cuối tuần trong tháng 8 (16-17/8), BQL KDL quốc gia Núi Bà Đen đã triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn cho 3 trường hợp du khách gặp sự cố khi leo núi. Bên cạnh thời tiết xấu, nhiều du khách thiếu kinh nghiệm leo núi trong điều kiện phức tạp, thiếu chuẩn bị và không mang đầy đủ các vật dụng, thiết bị an toàn cần thiết cũng làm gia tăng rủi ro.

Để hạn chế rủi ro, BQL khuyến cáo du khách phải đăng ký thông tin cá nhân trước khi leo, chỉ nên leo từ 6h đến 12h và tuyệt đối không leo khi thời tiết xấu...

Núi Bà Đen cao 986 m so với mực nước biển, được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ", là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách TP.HCM và các tỉnh lân cận vào dịp cuối tuần.

Để chinh phục đỉnh núi qua tuyến đường Cột Điện, người leo mất khoảng 4-6 tiếng. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn tuyến cáp treo để tham quan, chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, nặng 170 tấn đồng đỏ - công trình được ghi nhận là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.