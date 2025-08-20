Tạm giam đối tượng chạy xe quá tốc độ, tông gãy chân CSGT

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam T.Đ.P. để điều tra về tội "Giết người" liên quan vụ tông gãy chân cảnh sát giao thông.

Ngày 20/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam T.Đ.P (17 tuổi, quê Quảng Trị) để điều tra về tội "Giết người".

P. là người chạy xe quá tốc độ, tông gãy chân một chiến sĩ cảnh sát giao thông sáng 11/8.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện trường vụ thiếu niên chạy quá tốc độ tông cảnh sát giao thông gãy chân vào sáng 11/8. Ảnh: Người dân cung cấp.

Trước đó Báo Điện tử VTC News đưa tin sáng 11/8, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 2 do trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm tổ trưởng phát hiện T.Đ.P. chạy xe máy quá tốc độ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Liên Hương.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng, P. không chấp hành mà lao thẳng vào Trung tá Trung và khiến Trung tá Trung bị gãy chân.

Trung tá Trung sau đó được đưa vào TP.HCM điều trị. Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Trung tá Trung.