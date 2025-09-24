Tạm giam đối tượng hành hung người phụ nữ

Công an xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thành (SN 1991), trú tại xã Tam Dương Bắc (Phú Thọ) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin khoảng 21h30 ngày 11/9, clip do camera ghi lại cảnh 3 người đàn ông xông vào nhà chị Lê Thị Dịu (SN 1989, tại thôn Núc Thượng, Tam Đảo). Một người đấm vào mặt khiến người chị Dịu ngã ra sàn.

Ngay sau đó, người này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin... Khi một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi. Sau đó, chị Dịu được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành thời điểm vừa bị bắt giữ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Hữu Thành; Nguyễn Văn Ánh (SN 1994) trú tại phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (SN 2001) trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định trước đó, Hoàng Văn Bình (SN 1979, là chồng chị Dịu) và Nguyễn Hữu Thành xảy ra mâu thuẫn. Do đó, tối 11/9, đối tượng Thành cùng với Ánh và Giang đến tìm Bình nhưng không gặp. Tại đây, nhóm đối tượng đã hành hung chị Dịu, gây thương tích.

Ngay sau đó, Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành về hành vi "Cố ý gây thương tích"; đồng thời tiến hành điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.