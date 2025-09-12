Tạm giam nhiều cán bộ ở Thanh Hóa liên quan đến vụ bầu Đoan

Theo thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 8/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam 8 bị can sau khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Đông Á.

Theo đó, các bị can bao gồm: Lê Anh Xuân, Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa); Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh, (nguyên Giám đốc trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa), Vũ Hoàng Tân, (nguyên cán bộ Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa). Những bị can này bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định khoản 3 Điều 356 BLHS.

Đối với bị can Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và Lê Thị Phương, Thẩm phán TAND khu vực 1, bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 2 Điều 354 BLHS.

Ông Lê Anh Xuân, Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa).

Hà Văn Hiếu, nhân viên công ty Đông Á, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 218 BLHS.

Cũng trong ngày 8/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra bổ sung Quyết định Khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 218 BLHS.

Tất cả những Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định phê chuẩn.

Hiện vụ án được điều tra, làm rõ.