Tạm giam tài xế xe tải làm sập cầu ở An Giang

Đoàn Đức Vinh lái xe tải chở 30 tấn gạch đi qua cầu chỉ cho phép xe tải trọng tối đa 5 tấn, làm sập cầu T6 (huyện Tri Tôn, An Giang) gây thiệt hại trên 500 triệu đồng, nên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết đơn vị tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Đức Vinh (28 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 7h30 ngày 13/11, Vinh điều khiển xe tải biển kiểm soát 68C-112.10, có khối lượng theo kiểm định hơn 10 tấn, trên xe chở khoảng 30 tấn hàng hóa (gạch) đi hướng thị trấn Ba Chúc - xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn).

Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: Nghiêm Túc.

Khi đến cầu T6 (thuộc khu vực khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc) có biển hạn chế trọng tải toàn bộ cho phép là 5 tấn, Vinh vẫn cố tình cho xe vượt qua dẫn đến sập cầu.

Vụ tai nạn khiến xe tải rơi xuống kênh, phần đầu xe còn vướng lên nhịp cầu phía bờ xã Vĩnh Phước, may mắn tài xế Vinh đã thoát ra ngoài an toàn. Thiệt hại do làm sập cầu T6 trên 500 triệu đồng.

Tài xế Đoàn Đức Vinh tại cơ quan công an.

Do cầu T6 nằm trên trục đường chính ra vào xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, sau khi xảy ra tai nạn, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng xây dựng cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.