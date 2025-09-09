Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tạm giữ 2 cô gái đánh người vì mâu thuẫn tình cảm

  • Thứ ba, 9/9/2025 08:41 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Minh Khuê (SN 2006, trú tại phường Hoàng Mai), Nguyễn Hồng Diệu Linh (SN 2003, trú tại phường Tây Hồ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị D.A (SN 2006) về việc bị một nhóm người hành hung trước số nhà 44 Tam Khương vào tối 31/8.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Một số bài viết liên quan đến đời tư của Minh Khuê đã bị D.A. đăng tải lên mạng xã hội dẫn đến việc 2 bên hẹn gặp để "giải quyết" nhưng không thành.

Danh nguoi, Mau thuan tinh cam anh 1

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Tối 31/8, nhóm của Minh Khuê hẹn D.A ra trước số 44 Tam Khương để giải quyết mâu thuẫn nhưng sau đó đã xảy ra vụ hành hung.

Hiện cơ quan Công an được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tam-giu-2-co-gai-danh-nguoi-vi-mau-thuan-tinh-cam-i780781/

Thủy Thắng/Công an Nhân dân

Đánh người Mâu thuẫn tình cảm Hà Nội Đánh người Mâu thuẫn tình cảm

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý