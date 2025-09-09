Tạm giữ 2 cô gái đánh người vì mâu thuẫn tình cảm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Minh Khuê (SN 2006, trú tại phường Hoàng Mai), Nguyễn Hồng Diệu Linh (SN 2003, trú tại phường Tây Hồ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị D.A (SN 2006) về việc bị một nhóm người hành hung trước số nhà 44 Tam Khương vào tối 31/8.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Một số bài viết liên quan đến đời tư của Minh Khuê đã bị D.A. đăng tải lên mạng xã hội dẫn đến việc 2 bên hẹn gặp để "giải quyết" nhưng không thành.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Tối 31/8, nhóm của Minh Khuê hẹn D.A ra trước số 44 Tam Khương để giải quyết mâu thuẫn nhưng sau đó đã xảy ra vụ hành hung.

Hiện cơ quan Công an được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.