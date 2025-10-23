Tạm giữ 2 đối tượng bạo hành bé gái 9 tuổi ở TP.HCM

Ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Uyên (TP.HCM), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng.

Nạn nhân là bé gái 9 tuổi được xác định bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ đánh đập gây thương tích.

Theo ông Huỳnh Văn Lợi, chính quyền địa phương đã giao Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường phối hợp cùng Công an chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho bé trong thời gian điều trị, đồng thời theo dõi diễn biến vụ việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+.

Thông tin ban đầu, ngày 21/10/2025, Công an phường Tân Uyên tiếp nhận tin báo về việc một bé gái bị bạo hành tại phòng trọ thuộc khu phố Uyên Hưng 5.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, đưa em P.T.M.T (9 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định 2 đối tượng có liên quan là P.T.B.N (25 tuổi, mẹ ruột của bé T) và N.V.H (19 tuổi, bạn trai của B.N), cả hai đã sống chung tại phòng trọ nói trên.

Trong quá trình sinh sống, do cho rằng bé T "không nghe lời", 2 người này nhiều lần đánh đập, hành hạ bé gái...

Công an phường Tân Uyên đang tạm giữ 2 đối tượng trên để lấy lời khai, điều tra và làm rõ hành vi. Bé gái tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.