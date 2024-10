Tạm giữ 2 đối tượng 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều'

Hai đối tượng thuộc "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" đã rủ nhau lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) lừa đảo lấy 2 xe máy, trên đường chạy trốn thì bị Công an bắt giữ.

Ngày 24/10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Liêm (SN 1994, ngụ tại xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1991, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để làm rõ hành vi lùa đảo.

Sáng 22/10, trong vai du khách, cả hai tới một cơ sở cho thuê xe máy tại TP Đà Lạt, thuê 2 xe hiệu Honda Vario tổng trị giá khoảng 93 triệu đồng trong 3 ngày với mục đích chiếm đoạt, đưa đi bán lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng trong "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" bị Công an bắt giữ.

Quá hạn không thấy khách thuê trả lại phương tiện, chủ cơ sở vội vã đến cơ quan Công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Lạt xác định Trần Thanh Liêm và Nguyễn Thanh Sơn đang trên đường bỏ trốn khỏi tỉnh Lâm Đồng nên đã phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Madagui, thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đón lõng tại Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai.

Khi Trần Thanh Liêm và Nguyễn Thanh Sơn xuất hiện ở khu vực đèo Chuối, thị trấn Madagui, lập tức bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ. Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".