Tạm giữ 2.500 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2.500 chiếc bánh Trung thu được vận chuyển bằng xe tải, chuẩn bị được tung ra thị trường.

Dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu của người dân Thủ đô tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng đưa ra thị trường nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Những loại bánh Trung thu trôi nổi thường không có nhãn mác, không ghi hạn sử dụng, điều kiện bảo quản không đảm bảo, nguyên liệu không rõ ràng. Nếu sử dụng, người dân, nhất là trẻ em, có thể đối mặt với nguy cơ rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm.

Hàng nghìn chiếc bánh Trung thu được vận chuyển bằng xe tải.

Chính vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển bánh kẹo không rõ nguồn gốc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an thành phố Hà Nội dịp cận Tết Trung thu năm nay.

Thực hiện kế hoạch trên, ngày 25/9/2025, Công an phường Cửa Nam phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Đến khoảng 12h cùng ngày, tại khu vực số 36 Phan Bội Châu, tổ công tác phát hiện một xe tải mang BKS: 28K-194.xx có biểu hiện nghi vấn.

Bao bì hộp bánh Trung thu in chữ nước ngoài.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 2.500 chiếc bánh Trung thu. Chủ lô hàng được xác định là N.H.T. (SN 1992, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Người này không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến số bánh trên cũng như chứng nhận kiểm định an toàn thực phẩm.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được Công an phường Cửa Nam bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những chiếc bánh này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Vụ việc trên cho thấy thủ đoạn vận chuyển, kinh doanh bánh kẹo không rõ nguồn gốc ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và các cơ quan chức năng, nhiều vụ việc đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe chính đáng của nhân dân.

Qua đây, Công an phường Cửa Nam khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chỉ lựa chọn, mua sắm bánh kẹo tại những cơ sở uy tín, có nhãn mác, hạn sử dụng rõ ràng, đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Mỗi người dân hãy trở thành một "người tiêu dùng thông thái", kiên quyết nói không với hàng hóa không rõ nguồn gốc, qua đó góp phần cùng lực lượng chức năng đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng ra khỏi thị trường, bảo đảm cho mọi gia đình có một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và trọn vẹn.