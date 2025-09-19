Tạm giữ 26 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Công an tỉnh Lào Cai thông tin đơn vị chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Yên Bái bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, trú tại số 066, đường Nguyễn Du) cầm đầu.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 16/9, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hai địa điểm tại phường Yên Bái. Tại số nhà 066, đường Nguyễn Du, tổ dân phố Hồng Tiến, công an bắt quả tang 12 đối tượng, tại số nhà 287, đường Nguyễn Phúc, tổ dân phố Phúc Tân, phát hiện thêm 14 đối tượng đang đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (trái) tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Lào Cai.

Tang vật thu giữ gồm hơn 300 triệu đồng, 2 ôtô, 18 môtô, 2 bộ máy tính, 30 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Ngọc Tuấn là người đứng ra tổ chức, chuẩn bị địa điểm, phân công Trần Văn Ngọc ( SN 1975, trú tại tổ 3, phường Âu Lâu) thu "phế" người đến đánh bạc, Tạ Hà Phúc (SN 1979, trú tại tổ dân phố Hồng Thái, phường Yên Bái) cho vay tiền tại chiếu bạc, canh gác và mở cửa cho con bạc ra vào.

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: An ninh Lào Cai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 26 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.