Tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả làm một người bị thương

Khoảng 2h30 ngày 11/6, tại tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn thuộc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long xảy ra vụ việc mâu thuẫn, xích mích dẫn đến xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả làm một người bị thương tích phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Hồng Hải và Công an các phường trên địa bàn thành phố Hạ Long triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu chứng cứ, truy xét nóng các đối tượng gây án.

Đến 14h cùng ngày, Cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng: Đỗ Quang Khánh, Phùng Hải Anh, Lê Cao Hoàng Phúc, Trần Tuấn Đạt, Đặng Thành Đạt (cùng SN 2004, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long); Nguyễn Phi Hùng (SN 2002, trú tại phường Cao Thắng); Lê Anh Vũ (SN 2005, trú phường Hồng Hải); Nguyễn Ngọc Hải (SN 2005, trú tại phường Hà Tu), đồng thời thu giữ vật chứng là 3 môtô do nhóm đối tượng trên điều khiển.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng trên về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

