Tạm giữ 8 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phan Thanh Huy (SN 2007), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2005), Huỳnh Phước Hận (SN 2003), Phạm Thành Trí (SN 2006), Phạm Thanh Tiến (SN 2006), Võ Hoàng Minh (SN 2006), Nguyễn Thành Đạt (SN 2006), Văng Hoàng Phúc (SN 2001), tất cả cùng trú tại TP Long Xuyên, An Giang.

8 đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 24/3, trong lúc ngồi uống nước, Huy kể lại sự việc mâu thuẫn tiền bạc với Nguyễn Thành Ý (SN 2007, trú tổ 25A, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang) nên rủ Trí, Đạt và kêu Đạt rủ thêm bạn của Đạt mang hung khí đến nhà tìm Ý để giải quyết mâu thuẫn thì cả nhóm đồng ý.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Huy cùng Trí, Đạt, Tuấn, Hận, Tiến, Minh, Phúc và 4 thanh thiếu niên khác đi trên 6 xe mô tô mang theo nhiều dao tự chế đến nhà Ý. Đến nơi, không thấy Ý ở nhà, nên cả nhóm la hét, chửi bới và cầm dao tự chế đập vào hàng rào, vách tường nhà Ý khiến người dân xung quanh hoảng sợ.

Hung khí thu giữ.

Lúc này, Võ Hạo Nam từ trong nhà Ý cầm hung khí tự chế chạy ra rượt đuổi nhóm của Huy, thì bị nhóm của Huy chém bị thương rồi cả nhóm lên xe ra về.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an các phường: Bình Đức, Bình Khánh tiến hành truy xét, bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.