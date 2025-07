Tạm giữ đầu bếp nhà hàng cùng 2 đối tượng vì mua bán tê tê

Cá thể tê tê được mua về để chuẩn bị phục vụ khách tại một nhà hàng ở Đà Nẵng thì bị phát giác. Cơ quan Công an tạm giữ hình sự vợ chồng đầu nậu tại Quảng Ngãi và 1 đầu bếp.

Chiều 22/7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế - CSKT) Công an Đà Nẵng thông tin tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán động vật quý hiếm.

Trước đó, người dân đến Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng giao nộp một cá thể động vật nghi là tê tê. Con vật này được phát hiện trong hàng ký gửi vận chuyển trên ôtô khách chạy tuyến Quy Nhơn (P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) - Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng cùng cá thể tê tê Java.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm, Công an phường An Khê chuyển thông tin đến Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng. Nhận được báo cáo ban đầu, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, chỉ đạo các lực lượng xác minh, truy xét.

Theo giám định của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, cá thể động vật trên là loài tê tê Java có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (thuộc nhóm IB, theo Sách Đỏ Việt Nam và được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm săn bắt, vận chuyển, mua bán).

Công an xác định cá thể tê tê là do Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993, quê tỉnh Quảng Ngãi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), đầu bếp của một nhà hàng tại phường Ngũ Hành Sơn đặt mua để chế biến các món ăn cho khách.

Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) xác định 2 đối tượng bán tê tê Java cho Hoàng là vợ chồng Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1969) và Trần Đức Ngữ (SN 1966, ngụ xã Mộ Đức). Vợ chồng Thủy - Ngữ là những đầu nậu chuyên thu mua và cung cấp các loại động vật hoang dã cho các nhà hàng, quán nhậu.

Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng, Thủy và Ngữ để phục vụ điều tra; đồng thời bàn giao cá thể tê tê cho cơ sở Bảo tồn đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An để cứu hộ và chăm sóc.