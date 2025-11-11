Tạm giữ đôi nam nữ thuê trọ tàng trữ ma túy và một vật nghi là súng

Kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại phường Trung An, công an phát hiện đôi nam nữ tàng trữ, sử dụng ma túy và cất giấu một vật bằng kim loại giống khẩu súng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Phan Thị Thùy Na (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Hoàng Nhật Linh (23 tuổi, ngụ phường Tân An, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ vũ khí".

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/11, lực lượng Công an phường Trung An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại khu phố 8, phường Trung An. Thời điểm kiểm tra, trong nhà có Na và Linh, cùng 3 người khác thuê ở chung nhưng vắng mặt.

Công an đang tạm giữ Na và Linh để tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong phòng ngủ của Na có một túi nylon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Tại khu vực bếp, lực lượng chức năng phát hiện thêm một vật bằng kim loại giống súng.

Kết quả test nhanh cho thấy cả Na và Linh đều dương tính với ma túy. Hiện tang vật đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Viện Kiểm sát khu vực 1 mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc ma túy và khẩu súng mà 2 nghi phạm cất giữ.

Hồi tháng 9/2025, Công an Đồng Tháp cũng bắt giữ Phạm Thành Long (SN 2005, ngụ xã Tân Phước 3) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phạm Thành Long mang súng đi giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu Nguyễn Văn Tiếp thuộc xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng Công an xã phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn.

Căn cứ kết luận giám định, xác định 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng nên vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Long có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng" hiện chấp hành án treo và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khác.