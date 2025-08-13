Tạm giữ đối tượng cho vay lãi nặng bắt khách hàng cầm cố ảnh khỏa thân

Lê Trần Trung Tín đã cho hàng chục phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" tới 48%/tháng, khi mất khả năng trả nợ nhiều người bị Tín uy hiếp, khống chế bằng ảnh, clip "nóng".

Công an phường Bình Đức (tỉnh An Giang) tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (SN 1997, ngụ phường Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng".

Trước đó, Công an phường Bình Đức phát hiện Tín có dấu hiệu cho vay nặng lãi, nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính phòng trọ của Tín. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Tín.

Lê Trần Trung Tín tại cơ quan cơ quan công. Ảnh: Tiến Tầm.

Tại cơ quan công an, Tín khai, bắt đầu cho vay từ cuối năm 2024. Người vay phải viết giấy nợ và chụp ảnh khỏa thân kèm căn cước công dân gửi cho Tín để cầm cố. Nếu người vay đến gặp trực tiếp, Tín yêu cầu người vay khỏa thân rồi tự chụp ảnh để dùng siết nợ sau này. Trường hợp muốn vay thêm, Tín yêu cầu quan hệ tình dục và quay video, coi như "xóa nợ" nếu người vay có bỏ trốn.

Với thủ đoạn trên, Tín đã cho khoảng 20 người vay, mỗi khoản vay 1-12 triệu đồng, tổng số tiền đã cho vay hơn 106 triệu đồng với lãi suất 30-48%/tháng.