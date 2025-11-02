Tạm giữ đối tượng hành hung cảnh sát điều tiết phương tiện tránh lũ

Đối tượng Lê Đức Hạnh điều khiển môtô không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, có lời lẽ chống đối xúc phạm, điều khiển xe lạng lách bỏ chạy, quay lại tấn công cảnh sát giao thông.

Ngày 1/11, Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú tại thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại cầu Vỹ Dạ.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 30/10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ có nhiều ôtô đỗ để tránh lũ đặc biệt lớn, khiến giao thông ùn tắc.

Đối tượng Lê Đức Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Nhân dân.

Tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế tiến hành điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, đối tượng Lê Đức Hạnh điều khiển môtô theo hướng đường Bà Triệu đến đường Phạm Văn Đồng, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, có lời lẽ chống đối xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Khi di chuyển khoảng 30 m, Hạnh dừng xe, bất ngờ quay lại tấn công một đồng chí cảnh sát giao thông, dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa; kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho kết quả 0,094 mg/lít khí thở. Đối tượng này từng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" năm 2010.

Hiện, vụ việc được Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.