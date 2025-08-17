Tạm giữ hình sự 2 đối tượng dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người

Cường đem theo một bình ắc quy 12V-70AH và bộ dụng cụ kích điện đến chỗ đất ruộng mà Cường và Nhờ đã giăng bẫy diệt chuột trước đó để kích điện diệt chuột.

Ngày 17/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Cường (sinh năm 1976) và Trần Văn Nhờ (sinh năm 1984) cùng trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định: Khi phát hiện chuột cắn phá lúa mới gieo sạ trên phần ruộng thuê canh tác tại khu vực ấp Vĩnh Tường 2 (xã Châu Phong) nên sáng 15/8, Cường thuê Nhờ cùng mình kéo dây chì trên phần đất ruộng để giăng bẫy diệt chuột.

Sau đó, Cường giao cho Nhờ thực hiện việc đấu nối dây chì. Khi đấu nối xong, Nhờ thông báo cho Cường biết và đi về nhà.

Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Cường đem theo một bình ắc quy 12V-70AH và bộ dụng cụ kích điện đến chỗ đất ruộng mà Cường và Nhờ đã giăng bẫy diệt chuột trước đó để kích điện diệt chuột.

Khoảng một tiếng sau, Cường ngắt điện đi kiểm tra, thì nghe tiếng ông Trần Văn Tỷ (sinh năm 1966, trú tại địa phương) cũng đi kiểm tra bẫy diệt chuột gần đó tri hô có người chết.

Cường chạy đến hiện trường thì thấy ông Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1972, trú tại địa phương) vướng vào bẫy diệt chuột của mình bị điện giật tử vong. Sau đó, Cường đến Công an xã Châu Phong đầu thú.

Hiện vụ việc được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng có liên quan đến vụ án.

Thời gian qua lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã tăng cường phối hợp với các địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân hiểu được hậu quả, tác hại, hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng điện để bẫy chuột. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng điện để bẫy chuột vẫn còn diễn biến phức tạp ở địa phương.

Để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra từ việc sử dụng điện để bẫy chuột trong, Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng điện an toàn; tuyệt đối không dùng điện để bẫy chuột, nhằm phòng, tránh tai nạn, không để xảy ra tai nạn thương tâm, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình.