Tạm giữ hình sự 2 đối tượng dùng súng dọa 'bắn bể đầu' chủ quán bida

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng thông tin đơn vị phối hợp với Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) làm rõ, tạm giữ 2 đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Đe dọa giết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 14/8, do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Tường (SN 2005) và Đồng Phước Hiệu (SN 1995, cùng trú xã Xuân Phú) mang theo súng đến quán bida King (thôn Bà Rén, xã Xuân Phú) do anh Đoàn C.H (SN 1991) làm chủ để "giải quyết".

Tại đây, Hiệu rút súng Rulo bắn chỉ thiên 1 phát khiến nhiều người trong quán hoảng sợ bỏ chạy. Chưa dừng lại, đối tượng dí thẳng nòng súng vào đầu anh H., lớn tiếng đe dọa “bắn bể đầu”. Trong lúc nạn nhân chưa kịp phản ứng, Nguyễn Tường xông vào dùng đầu húc vào mặt anh H. rồi cả hai rời đi.

2 đối tượng Nguyễn Tường và Đồng Phước Hiệu cùng khẩu súng tang vật tại cơ quan Công an.

Trên đường quay về, khi đi ngang qua quán nhậu của anh Đoàn Q.C (SN 1989, anh trai anh H.), Hiệu tiếp tục nổ súng chỉ thiên 2 phát để thị uy.

Đến rạng sáng 15/8, lo sợ bị xử lý, Đồng Phước Hiệu đến Công an xã Xuân Phú đầu thú, khai nhận đã vứt khẩu súng xuống sông tại cầu Hương An nhằm che giấu tang vật. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Nguyễn Tường đến trụ sở làm việc.

Khám xét nơi ở của Hiệu, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng 1 hộp nhựa chứa nhiều viên đạn. Hiện cả Hiệu và Tường bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Đe dọa giết người".