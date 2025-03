Tạm giữ hình sự đối tượng khống chế bé gái ở Bắc Ninh

Hơn một ngày sau khi bị bắt giữ, Tuấn vẫn đang có biểu hiện "ngáo đá", chưa khai báo được lý do vì sao đến Bắc Ninh bắt giữ cháu T để đòi hỏi xe, tiền.

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Tuấn (SN 1983, trú ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi cướp tài sản; bắt, giam giữ người trái pháp luật.

Tuấn chính là đối tượng đã bắt cóc cháu Trần Thị Thảo T (9 tuổi, ở thôn Mao Dộc, Phượng Mao, thị xã Quế Võ) khống chế cháu ở mái nhà để đòi yêu sách gây bức xúc trong dư luận; bị Công an Bắc Ninh bắt giữ vào 8h30’ sáng 27/3.

Gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy nhưng đến chiều 28/3, tức là hơn 1 ngày sau khi bị bắt giữ, Tuấn vẫn đang có biểu hiện "ngáo đá", chưa khai báo được lý do vì sao đến Bắc Ninh bắt giữ cháu T để đòi hỏi xe, tiền.

Đối tượng Tuấn tại Cơ quan Công an.

Như thông tin Báo CAND đã đưa, khoảng 2h ngày 27/3, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy, cầm 2 con dao ghé vào cửa hàng bán bánh mỳ của ông Trần Đức Đoan ở thôn Mao Dộc, Phượng Mao xin ngồi nhờ, đến khoảng 4h thì lẻn vào trong nhà và khóa trái cửa, đi lên tầng 2 bắt giữ cháu Trần Thị Thảo T (SN 2016, cháu nội ông Đoan) rồi kề dao vào cổ khống chế cháu.

Sau 4 giờ đấu tranh, Công an Bắc Ninh đã giải cứu an toàn cháu T, bắt giữ Tuấn. Trong suốt 4 giờ bắt giữ cháu T cũng như khi bị đưa về cơ quan Công an, Tuấn hầu như không tỉnh táo, nói năng lơ mơ, không rõ ràng mạch lạc, nhưng cũng khai nhận hành vi bắt giữ cháu T. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.