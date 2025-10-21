Tạm giữ hình sự đối tượng lao ôtô vào cán bộ Công an

Theo đó, vào khoảng 17h35 ngày 20/10, Lê Thành Công điều khiển ôtô BKS 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh, Nghệ An). Do tại thời điểm đó, cung đường này lượng phương tiện lưu thông lớn, đang ùn tắc nên Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ CSGT đã ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.
Đối tượng Lê Thành Công tại cơ quan Công an.
Mặc dù đã nhận được hiệu lệnh yêu cầu, Lê Thành Công vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục điều khiển ôtô đâm thẳng vào Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ.
Thấy xe đang lao nhanh về phía mình, Thiếu tá Thọ đã bám vào nắp capo, tay phải sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Lê Thành Công dừng xe lại.
Chiếc ôtô do đối tượng Lê Thành Công điều khiển.
Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục lái xe đến khi bị người dân sử dụng xe máy chắn đầu thì mới dừng lại. Ngay sau đó, Lê Thành Công đã bị khống chế, yêu cầu về cơ quan Công an để làm việc.
Tại cơ quan Công an, Công khai nhận do mất bình tĩnh, nên đã có hành vi sai trái. Hiện lực lượng chức năng tạm giữ hình sự Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ.
