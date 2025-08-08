Tạm giữ hình sự người nước ngoài đấm CSGT đang làm nhiệm vụ

Chiều 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (SN 2006, quốc tịch Nga) để điều tra và xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào lúc 6h30 sáng 7/8, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) nhận được tin báo từ người dân về một vụ va chạm giao thông vừa xảy ra tại giao lộ Trần Phú - Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang.

Tổ tuần tra CSGT gồm Trung tá Ngô Tùng Giang và Thiếu tá Tăng Thái Tú đến hiện trường, xác định vụ va chạm giữa xe máy BKS 79C1-221.41 do Khafizov Artur điều khiển với xe máy BKS 79N1-227.09 do bà Võ Thị Đoan Trang (SN 1972, trú ở phố Nguyễn Thị Định, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm lái.

Trung tá Ngô Tùng Giang bị thương tích ở miệng, gây chảy máu do hành vi chống người thi hành công vụ của ông Khafizov Artur.

Trong lúc tổ tuần tra đang xem xét, giải quyết vụ việc, thì Khafizov Artur định lấy xe máy rời khỏi hiện trường, nên Trung tá Ngô Tùng Giang bước đến để giải thích thì bất ngờ bị đối tượng này vung tay đấm vào mặt làm rách môi và chảy máu.

Ngay sau đó, tổ tuần tra phối hợp Công an phường Nha Trang khống chế, đưa Khafizov Artur về trụ sở Công an phường để làm việc, đồng thời chở Trung tá Ngô Tùng Giang đến Bệnh viện Quân y 87 để sơ cứu vết thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Khafizov Artur đã cho kết quả 0,644 mg/lít khí thở.

Với các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Khafizov Artur, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.