Tạm giữ hình sự tài xế xe container trong vụ tai nạn trên cao tốc

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hiện công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container.

Ngày 21/6, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hiện công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container.

"Công an đang tạm giữ hình sự đối với tài xế xe container. Ban đầu, tài xế này khai do buồn ngủ nên dừng xe ở làn khẩn cấp và đang ngủ, thì xe khách đâm vào sau xe container. Trong khi xe khách vẫn đi đúng tốc độ cho phép. Hiện công an củng cố hồ sơ vụ việc”, Đại tá Lai, nói.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, Tiền Phong liên tục thông tin khoảng 2h30 ngày 19/6, tại Km 40 + 100 Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận thôn Mỹ Trà, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thời điểm này, ôtô khách BKS 15H-098.25 do tài xế Phạm Đức T. (49 tuổi, trú tỉnh Nam Định; xe chạy tuyến Hải Phòng - Sài Gòn) điều khiển lưu thông trên cao tốc hướng đi Quảng Ngãi thì tông vào đuôi xe container BKS 29H - 928.77 kéo theo rơmooc 29RM-000.74 do Lê Xuân H. (44 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc) đang dừng bên đường.

Hậu quả tài xế xe khách là Phạm Đức T. và phụ xe Nguyễn Văn T. (trú tỉnh Hải Dương) tử vong tại chỗ. Nhiều hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Tại hiện trường, ôtô khách bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Xe container bị hư hỏng nhẹ phần đuôi rơ móc.

Kiểm tra nhanh không phát hiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế ôtô đầu kéo.