Tạm giữ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

Công an phường Phương Liệt (TP Hà Nội) vào cuộc xác minh và tạm giữ người đàn ông xăm trổ có hành vi đấm, đá dã man người phụ nữ ở hành lang chung cư Sky Central.

Clip người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư (clip có hành vi bạo lực) Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Ngày 10/8, lãnh đạo Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) cho biết đơn vị tạm giữ người đàn ông hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

Theo đó, người này được xác định là Đ.C.T. (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Cơ quan Công an triệu tập người hành hung phụ nữ ở thang máy khu chung cư.

Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội cho biết khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T.T. (SN 1997) đã đến trụ sở Công an phường trình báo về việc bị một người đàn ông, khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral, địa chỉ 176 Định Công (Phương Liệt).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám; đồng thời làm việc với Ban quản lý chung cư, xác minh đối tượng để điều tra vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an phường Phương Liệt, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, công an phường lập tức vào cuộc xác minh. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em). Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn.

Theo nội dung đoạn video, sau vài câu to tiếng, người đàn ông xăm trổ lao vào tát túi bụi vào đầu, mặt người phụ nữ. Nạn nhân ôm mặt, cố giải thích nhưng người này không chịu buông tha mà dồn nạn nhân vào góc tường rồi tiếp tục giáng những đòn mạnh.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người mặc trang phục nhân viên an ninh xuất hiện, can ngăn. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn giữa trẻ nhỏ.

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ, cộng đồng mạng bày tỏ phẫn nộ, nhiều người cho rằng dù với bất kỳ lý do gì, hành vi đánh đập phụ nữ là hành động côn đồ và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm người đàn ông này theo pháp luật.