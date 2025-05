Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên lạng lách xe máy rồi 'khoe' trên mạng

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm thanh, thiếu niên thường trú tại huyện Nghĩa Hưng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trong đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Minh Tú (đều SN 2007, trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng) và Đới Hồng Sơn (SN 2007, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, sáng 28/5/2025, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài hơn 1 phút do tài khoản HV đăng tải, ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên di chuyển trên 2 môtô, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường.

Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai của nhóm thanh niên.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Nam Định vào cuộc xác định, khoảng 23h30 ngày 27/5/2025, nhóm thiếu niên có Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Minh Tú, Đới Hồng Sơn đã điều khiển xe từ huyện Nghĩa Hưng lên khu vực bờ hồ Vỵ Xuyên, TP Nam Định.

Sau đó, nhóm thanh niên này điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố, ném gạch vào một nhóm thanh niên khác gặp trên đường để dương oai, dằn mặt. Khi thực hiện những hành vi trên, các đối tượng dùng điện thoại quay lại video clip và đăng tải lên mạng xã hội để khoe "chiến tích".

Công an Nam Định khuyến cáo nếu phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật, nhất là các trường hợp điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường; người dân hãy trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc gọi đến đường dây nóng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định.