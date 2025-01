Tạm giữ TikToker say xỉn đi ngược chiều, livestream khi bị kiểm tra

Ngày 22/1, Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đang tạm giữ để điều tra Bùi Văn Nam (SN 1997, trú huyện Văn Giang). Bùi Văn Nam được biết đến trên không gian mạng với Tiktok Nam Birthday, có hơn một triệu người theo dõi. Bùi Văn Nam (tức TikToker Nam Birthday) rút điện thoại ra livestream trên Tiktok khi bị Cảnh sát giao thông phát hiện say xỉn, đi ngược chiều.

Cụ thể, rạng sáng 22/1 Bùi Văn Nam bị lực lượng chức năng huyện Văn Giang phát hiện trong tình trạng lái xe say xỉn, phóng ngược chiều. Sau đó, kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của Bùi Văn Nam ở mức cao nhất.

Khi được yêu cầu dừng kiểm tra, Bùi Văn Nam không hợp tác mà dùng điện thoại livestream trên Tiktok Nam Birthday của mình. Quá trình livestream, Nam yêu cầu lực lượng chức năng phải xuất trình các giấy tờ về việc được giao đi tuần tra. Sau đó, nam TikToker này còn có lời lẽ thiếu chuẩn mực và bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở công an.

Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Văn Nam theo quy định của pháp luật.

