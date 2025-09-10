Tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngất xỉu khi họp báo nhậm chức

Bộ trưởng Y tế mới của Thụy Điển, bà Elisabeth Lann, đã ngất xỉu trong buổi họp báo ra mắt hôm 9/9, khi đang phát biểu trực tiếp trên kênh SVT Play.

Sự cố xảy ra chỉ một ngày sau khi bà được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Acko Ankarberg Johansson, theo Sweden Herald. Trong đoạn ghi hình, bà Lann bất ngờ gục xuống bục phát biểu bằng nhựa trong suốt, khiến bục đổ xuống và bà ngã úp mặt xuống sàn.

Ngay trước khi ngất, bà Lann nói với các phóng viên rằng hệ thống y tế Thụy Điển có “chất lượng cao” nhưng lại tồn tại “thời gian chờ đợi quá lâu”, đồng thời nhấn mạnh: “Không xứng đáng với một nhà nước phúc lợi khi có quá nhiều người phải chờ đợi để được chăm sóc y tế.”

Thủ tướng Ulf Kristersson cùng những người trên sân khấu đã nhanh chóng chạy đến trợ giúp khi bà ngã xuống.

Tân Bộ trưởng Elisabeth Lann ngất trong buổi họp báo ra mắt công chúng.

Chương trình trực tiếp bị gián đoạn vài phút do sự có này. Sau khi tỉnh lại, Lann quay lại bục và cho biết nguyên nhân là do hạ đường huyết, theo TMZ. "Điều đó đến rất đột ngột. Nó có thể xảy ra khi lượng đường trong máu giảm”, bà Lann nói.

Bà Lann dường như không bị thương nghiêm trọng sau cú ngã, dù chưa rõ có được chăm sóc y tế ngay sau đó hay không. Trước khi được bổ nhiệm, bà từng là nghị viên hội đồng thành phố Gothenburg.