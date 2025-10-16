Tan hoang khu nghỉ dưỡng container ở Hà Tĩnh

Dự án do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Theo hồ sơ, vào tháng 6/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển thuộc Khu dịch vụ du lịch cắm trại sinh thái và thể thao ngoài trời Xuân Thành.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có quy mô hơn 2,9 ha. Nội dung điều chỉnh bao gồm việc thay đổi phương án từ bố trí lều trại dưới tán rừng sang lắp đặt không quá 130 container, được cải tạo thành phòng nghỉ, đặt tại khu vực có mật độ cây thưa, nhằm phục vụ mục đích du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí. Tổng mức đầu tư của dự án là 36,2 tỷ đồng , bao gồm nguồn vốn phát triển rừng và vốn đầu tư vào hạ tầng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí.

Khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach bắt đầu triển khai từ năm 2019 và chính thức đưa vào vận hành, đón khách trải nghiệm từ mùa hè năm 2021. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach đã bị tàn phá nghiêm trọng sau cơn bão số 10.

Trong quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư chỉ được lắp đặt container tại những khu vực đất trống hoặc đất có cây bụi không có khả năng phục hồi; không được làm ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ và cảnh quan tự nhiên của rừng. Tuy nhiên sau bão số 10, khu du lịch tan hoang.

Hàng loạt cây phi lao bị bật gốc, gãy đổ, gây thiệt hại lớn cho cảnh quan và hệ sinh thái khu vực. Nhiều nhà nghỉ container tại đây cũng bị sóng lớn đánh đổ, lật nghiêng và xê dịch khỏi vị trí ban đầu.

Tại khu vực này, dù chủ đầu tư đã gia cố bằng bao tải cát, hàng bê tông bao nhưng vẫn bị sóng đánh đổ sập để lộ lõi thép.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt dự án với quy mô 130 lều trại bằng vải bạt. Tuy nhiên, đến năm 2020, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã tự ý lắp đặt 128/130 container khi chưa được cấp phép. Sau đó, chủ đầu tư bị xử phạt 70 triệu đồng vì hành vi trên.

Liên quan đến nhiều căn villa tại Dự án Khu du lịch Biển và Sân golf Xuân Thành bị bão số 10 đánh sập, hiện Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý sự cố. Ngoài ra Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác và sử dụng đối với hạng mục công trình...

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình