Tăng 370% lượt tìm kiếm khách sạn tại Hà Nội

Những tín hiệu mới nhất từ du khách cả trong và ngoài nước tiếp tục cho thấy sức nóng của loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Bạn trẻ chụp ảnh áo dài tại một con ngõ "cờ đỏ sao vàng" ở Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Trước thềm Quốc khánh 2/9, thị trường du lịch tại Việt Nam chứng kiến sức nóng tập trung vào khu vực phía Bắc, trong đó Hà Nội lúc này không còn là "cửa ngõ" kết nối với tỉnh, thành xa hơn, mà trở thành tâm điểm với loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dữ liệu mới nhất từ ngày 15-18/8 với ngày nhận phòng 30/8-3/9 trên nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda cho thấy mức độ quan tâm của du khách nội địa đối với Hà Nội. Lượt tìm kiếm đặt phòng dịp 2/9 tăng vọt lên 370% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chưa dừng lại ở đó, mùa cao điểm du lịch nội địa ở Thủ đô còn ghi nhận lượng tìm kiếm từ du khách quốc tế tăng 84% so với dịp 2/9 năm trước.

Phố Hàng Mã ngập cờ đỏ sao vàng tại Hà Nội trước thềm lễ Quốc khánh. Ảnh: Đinh Hà.

Điều này khẳng định vị thế nổi bật của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế, từng bước trở thành điểm đến văn hóa không thể bỏ lỡ tại Đông Nam Á.

Đại diện đơn vị trên cho biết sự quan tâm tăng vọt từ cả du khách trong và ngoài nước cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội không chỉ đến từ các hoạt động diễu hành, biểu diễn, mà còn từ cơ hội được hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm lịch sử đầy tự hào của người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, nền tảng đặt phòng trực tuyến gợi ý một số cơ sở lưu trú gần các vị trí diễu hành 2/9:

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo : Đây là một khu vực rộng lớn nơi các tuyến đường diễu hành tách ra, mang lại tầm nhìn bao quát.

: Đây là một khu vực rộng lớn nơi các tuyến đường diễu hành tách ra, mang lại tầm nhìn bao quát. Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học : gần Quảng trường Ba Đình, dễ quan sát các đội hình diễu hành đầu tiên.

: gần Quảng trường Ba Đình, dễ quan sát các đội hình diễu hành đầu tiên. Ngã sáu Cửa Nam : vị trí trung tâm, giao thông di chuyển thuận tiện, gần khu vực phố cổ.

: vị trí trung tâm, giao thông di chuyển thuận tiện, gần khu vực phố cổ. Khu vực Kim Mã - Liễu Giai : có thể ngắm từ các tòa nhà cao tầng như Lotte Center, khách sạn Daewoo.

: có thể ngắm từ các tòa nhà cao tầng như Lotte Center, khách sạn Daewoo. Hàng Khay - Tràng Tiền, hồ Hoàn Kiếm: vị trí phù hợp cho nhóm gia đình, có nhiều quán cà phê và nhà hàng.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ: "Lễ Quốc khánh 80 năm là một cột mốc lịch sử trọng đại, đồng thời cũng là cơ hội đặc biệt để du khách cảm nhận trọn vẹn bầu không khí văn hóa đa dạng của Hà Nội.

Với lượng tìm kiếm phòng tại Hà Nội tăng 370% so với năm ngoái, chúng tôi khuyến khích du khách đặt phòng sớm, gần các tuyến diễu hành để có trải nghiệm thuận tiện và thoải mái hơn trong dịp lễ 2/9".