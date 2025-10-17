Tăng gần 300 triệu, Mercedes-Benz E 300 AMG có gì thay đổi?

So với bản tiền nhiệm, chiếc E 300 AMG mới có giá vượt mốc 3,2 tỷ đồng. Vậy mẫu sedan này sẽ được nâng cấp những trang bị gì?

Mercedes-Benz vừa giới thiệu dòng E-Class thế hệ mới ở Việt Nam với 3 mẫu xe chính là E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Trong đó, E 300 AMG là sản phẩm có giá bán cao nhất, tăng đến gần 400 triệu so với bản tiền nhiệm. Vậy liệu mẫu xe mới có gì thay đổi so với chiếc sedan đầu bảng trước đây?

Thêm công nghệ, tăng tiện nghi

Ngay từ bên ngoài, có thể thấy E 300 AMG không có nhiều sự khác biệt về thiết kế so với mẫu xe tiền nhiệm. Đương nhiên để tăng "cảm giác sang trọng", hãng xe Đức cũng bổ sung một vài chi tiết mạ chrome, viền sáng màu tại lưới tản nhiệt hay cản trước, sau, nhưng không quá rõ rệt.

Điểm nhấn có lẽ nằm ở dàn chân khi giờ đây la zăng của E 300 sở hữu kích thước 20 inch thay vì 19 inch, đi cùng bộ nan đa chấu. Điều này phần nào khiến chiếc sedan trở nên hầm hố hơn. Sự khác biệt lớn nhất của xe đến từ các trang bị bên trong khoang lái.

Thiết kế ngoại thất của E 300 AMG không có nhiều sự thay đổi.

Bước vào cabin, dễ nhận thấy ngay sự thay đổi của E 300 với khu vực táp lô được thiết kế mới. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da Nappa. Trước đây, da Nappa là tùy chọn trên các mẫu xe thuộc dòng E-Class nhưng nay đã là trang bị tiêu chuẩn ở E 300 AMG. Hàng ghế trước cũng được bổ sung chức năng thông gió và làm mát.

Ở trung tâm bảng táp lô là màn hình giải trí hyperscreen mới thay thế màn hình đôi trên bảng tiền nhiệm. Màn hình cỡ "siêu lớn" khiến cảm giác ngồi bên trong khoang lái của E 300 AMG có phần gợi nhớ đến dòng S-Class đầu bảng của nhà ngôi sao 3 cánh.

Màn hình hyperscreen này còn được bổ sung camera selfie và quay video. Theo trải nghiệm của phóng viên, chức năng này có phần độc đáo, dù có phần "vô thưởng vô phạt".

Màn hình hyperscreen mới trên Mercedes-Benz E 300 AMG (phải). Ảnh: Đan Thanh, Mercedes-Benz.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là hệ thống lọc không khí Energizing Air Control. So với các mẫu xe hạng sang hiện nay, Mercedes-Benz có phần "chậm trễ" khi đến nay mới bổ sung công nghệ này.

Động cơ giữ nguyên

Nếu công nghệ là điểm cộng trên E 300 AMG, sức mạnh của mẫu xe thế hệ mới lại tẻ nhạt khi gần như không có sự thay đổi nào so với chiếc E-Class V253. Bên dưới nắp ca pô vẫn là động cơ M254 2.0L với công nghệ mild hybrid, cho công suất 258 mã lực.

Khác biệt duy nhất nằm ở hệ thống mild hybrid thế hệ thứ 2, giúp giảm độ trễ khi tăng tốc, nâng sự mượt mà ở những lần đạp ga đầu tiên. Công nghệ mới được tinh chỉnh giúp tăng thêm khoảng 22 km/h về công suất và 201 Nm mô men xoắn tức thời.

Mercedes-Benz E 300 AMG thế hệ mới có giá 3,209 tỷ đồng . Như vậy nếu đặt cạnh chiếc V253 thế hệ trước (2,95 tỷ), E 300 AMG đã tăng khoảng 300 triệu đồng.

Sức mạnh của xe được giữ nguyên, chỉ thay đổi một chút ở công nghệ Mild Hybrid. Ảnh: Đan thanh.

E 300 AMG thế hệ mới thể hiện bước nâng cấp đúng hướng của Mercedes-Benz ở công nghệ và trải nghiệm. Tuy nhiên, mức giá vượt mốc 3 tỷ đồng cùng sức mạnh không đổi khiến chiếc sedan này khó tạo sức bật lớn tại Việt Nam, nơi thị trường đang dần nghiêng về SUV và xe điện sang là lựa chọn mới.

Mẫu xe này cũng không phải cái tên quá dễ bán của Mercedes-Benz ở thời điểm hiện tại, bởi theo nhiều nguồn tin, những chiếc sedan hạng sang dòng E thế hệ cũ số VIN23, 24 vẫn còn đang tồn kho tại một số đại lý.