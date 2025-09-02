Tăng gấp 3 lần khách đến Hà Nội dịp 2/9

Hà Nội trở thành điểm đến sôi động bậc nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ 2/9, thu hút lượng khách gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến đông nghịt người, khách sạn trung tâm đạt công suất 100%.

Du khách check-in mô hình trái tim xếp lớp cao 4 m ở hồ Gươm, ngày 30/8. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 2/9, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (30/8-2/9), Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, mang lại doanh thu 4.500 tỷ đồng .

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 80.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Các thị trường chính gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Anh và Australia.

Nhiều điểm du lịch ghi nhận lượng khách tăng cao, gồm: Vườn thú Hà Nội (đón khoảng 33.000 lượt khách), Hoàng thành Thăng Long (33.000 lượt), Di tích Nhà Tù Hỏa Lò (hơn 26.000 lượt); Văn Miếu - Quốc Tử Giám (18.000 lượt); Cổ Loa (5.670 lượt); Vườn quốc gia Ba Vì (hơn 3.100 lượt).

Các khách sạn 3-5 sao đạt công suất phòng cao, nhiều nơi kín chỗ 100% vào ngày 1/9 như Novotel Thái Hà, Novotel Suites, Lacasa Hà Nội, Bảo Sơn, Grand Mercure...

Hà Nội là tâm điểm được du khách "săn" phòng nghỉ tối 30/8 và 1/9 để thuận tiện theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Bình quân công suất sử dụng phòng toàn thành phố đạt 83%, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong chuyến công tác Hà Nội, du khách Vasili (Nga) cùng vợ là Leila (Ukraine) tranh thủ dạo quanh hồ Gươm, ngày 31/8. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đánh giá các đơn vị kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch đều nghiêm túc đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và khai báo lưu trú đúng quy định.

Các điểm đến đã kịp thời nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng trong dịp lễ.

"Về cơ bản, du lịch Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã tạo dấu ấn tích cực, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện", bà Giang nhấn mạnh.