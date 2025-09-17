Tăng hơn 200 triệu đồng, Kia Sorento 2025 có gì mới?

So với mẫu xe tiền nhiệm, chiếc SUV đời mới bất ngờ ghi nhận giá bán cao kỷ lục. Vậy mẫu xe có những nâng cấp gì mà bất ngờ tăng giá cao đến vậy?

Kia Việt Nam vừa giới thiệu mẫu SUV Sorento thế hệ mới đến người dùng Việt. Khác với những lần xuất hiện trước, Sorento mới ra mắt khá bất ngờ, chỉ sau 1-2 ngày "nhá hàng" từ hãng dù mang đến không ít thay đổi về mặt thiết kế.

Vậy so với bản tiền nhiệm, mẫu xe mới khác biệt đến thế nào?

Nhiều thay đổi về thiết kế

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy Sorento mới đã được thay đổi thiết kế, đồng bộ với dải sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Triết lý Opposites United được áp dụng, nổi bật với cặp đèn star-map. Lưới tản nhiệt được tăng kích thước so với mẫu xe tiền nhiệm. Cản trước của Sorento mới nay cũng ít cắt xẻ hơn, nhường chỗ gió hốc gió to bản cùng cặp đèn sương mù được tích hợp 2 bên.

Thiết kế đầu và đuôi xe của Sorento 2025 được tinh chỉnh nhằm đồng nhất với ngôn ngữ mới trên các mẫu SUV cùng nhà. Ảnh: Thaco Việt Nam.

Đuôi xe cũng được điều chỉnh nhất định về họa tiết đèn hậu mang phong cách bản đồ sao. Ốp cản sau và ống xả được dời vị trí, mang cảm giác mạnh mẽ và đồng nhất hơn so với mẫu xe tiền nhiệm.

Bên trong Sorento 2025 cũng được thay đổi chi tiết về trang bị nội thất. Ở bản táp lô, màn hình giải trí trung tâm được tăng kích thước từ 10,25 lên 12,3 inch, loạt phím chức năng được dời vị trí, chuyển sang dạng cảm ứng thay vì nút bấm vật lý.

Các trang bị còn lại như đế sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng hay ghế chỉnh điện, hệ thống âm thanh được giữ nguyên so với Sorento thế hệ cũ.

Nội thất Sorento 2025 (phải) được điều chỉnh về thiết kế ở khu vực táp lô, còn lại các trang bị gần như tương đồng bản tiền nhiệm. Ảnh: Thaco Việt Nam.

Toàn bộ phiên bản New Sorento sở hữu màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Trước đây, trang bị này chỉ xuất hiện ở các phiên bản cao cấp hay hybrid.

Sức mạnh không thay đổi

Nếu thiết kế được tinh chỉnh khá nhiều từ ngoài vào trong, sức mạnh động cơ trên Sorento lại không khác biệt so với mẫu xe tiền nhiệm. New Sorento không có tuỳ chọn hybrid hay plug-in hybrid mà chỉ được bán với 2 phiên bản xăng và diesel

Trong đó, bản 2.5G sử dụng máy xăng Smartstream 2.5G cho công suất 177 mã lực, mô men xoắn cực đại 232 Nm. Tuỳ chọn máy dầu sở hữu động cơ Diesel SmartStream 2.2D quen thuộc trên các Sorento Premium 2024 hay Luxury 2024. Động cơ này cho công suất 198 mã lực, mô men xoắn cực đại 440 Nm

Điểm khác biệt nằm ở hệ dẫn động FWD là trang bị tiêu chuẩn cho toàn bộ phiên bản. Kia Việt Nam cũng giới thiệu thêm tuỳ chọn AWD cho mẫu SUV 7 chỗ thế hệ mới với giá bán cao hơn.

So với bản tiền nhiệm, giá của Sorento mới tăng hơn hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Thaco Việt Nam.

New Kia Sorento 2025 được bán với giá dao động 1,249- 1,389 tỷ đồng , tuỳ chọn AWD có giá cao hơn 80 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Nếu đặt lên bàn cân với mẫu xe tiền nhiệm (từ 939 triệu đến 1,119 tỷ ), Sorento thế hệ mới đã đắt hơn ít nhất 280 triệu đồng.

Thậm chí, giá bán mới của New Sorento sử dụng động cơ đốt trong còn nhỉnh hơn mẫu Sorento 2024 hybrid (1,149-1,249 tỷ) hay plug-in hybrid (1,299- 1,399 tỷ đồng ).

Trước đây khi giá khởi điểm chưa chạm mốc một tỷ đồng, mẫu SUV 7 chỗ này cũng không ghi nhận sức cạnh tranh quá tốt khi đứng cạnh đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.

Với việc tăng giá mạnh, Sorento 2025 có thể phải đối diện không ít thách thức về doanh số. Liệu những nâng cấp trên, chủ yếu đến từ ngoại hình, có đủ sức giúp mẫu xe tạo dấu ấn trước các đối thủ quen thuộc, câu trả lời sẽ đến từ thị trường trong thời gian tới.