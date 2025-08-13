Tang lễ rộn ràng và những quan tài 'độc lạ' ở Ghana

Ở miền nam Ghana, đặc biệt là trong cộng đồng người Ga, tang lễ luôn được coi trọng. Với tộc người này, đám tang là một trong những nghi thức xã hội và tâm linh quan trọng nhất trong đời. Lễ tang thường được tổ chức công khai và hoành tráng, kéo dài nhiều ngày. Sự kiện không chỉ để tưởng nhớ người đã khuất mà còn nhằm gìn giữ danh dự gia tộc và cầu mong sự phù hộ của các bậc tổ tiên. Trong bức ảnh này, một người lái xe được an táng trong chiếc quan tài hình xe tải Bedford ông từng lái.