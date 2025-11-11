Tăng thời hạn cai nghiện ma túy với tất cả hình thức

Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi trình Quốc hội đề xuất tăng thời hạn cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở lên là 36 tháng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. Ảnh: Quốc hội

Sáng 11/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình Dự thảo Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, dự thảo luật đã bổ sung quy định nhằm khắc phục, giải quyết và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên thực tế.

Đáng chú ý, tại dự thảo luật quy định việc người sử dụng trái phép chất ma túy phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về chất ma túy do đâu mà có, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú.

Về thời hạn cai nghiện, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở lên là 36 tháng và áp dụng đối với tất cả hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc. (Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định hiện hành là từ đủ 6 tháng đến 12 tháng).

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, đa số ý kiến của Ủy ban tán thành với quy định tăng thời hạn cai nghiện ma túy, việc tăng thời hạn cai nghiện ma túy góp phần nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu quy định phù hợp hơn về thời hạn cai nghiện ma túy, đặc biệt đối với người cai nghiện ma túy lần đầu, người cai nghiện ma túy là người đang nuôi con nhỏ, trẻ em thì thời hạn cai nghiện ma túy nên ngắn hơn hoặc quy định không quá 24 tháng đối với người cai nghiện lần đầu, không quá 36 tháng đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở đi.

Về cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, theo cơ quan thẩm tra, việc tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho nhóm đối tượng này tại trường giáo dưỡng sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức học văn hóa, học nghề, giáo dưỡng theo quy định. Tuy nhiên, việc chỉ cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng sẽ có một số hạn chế, bất cập.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu quy định theo hướng việc cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện ở trường giáo dưỡng; giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định mở rộng việc cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại cơ sở cai nghiện khác có đủ điều kiện.