Tăng trưởng doanh số ôtô tại Trung Quốc đang chậm lại

Tăng trưởng doanh số ôtô của Trung Quốc đã chậm lại trong tháng 7/2025, một phần do nhu cầu đối với xe hybrid giảm, khi các nhà quản lý ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới siết chặt cuộc chiến giá cả vốn đã gây tổn hại đến ngành công nghiệp.

Theo số liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố ngày 9/8, doanh số bán ôtô tháng 7 đạt 1,85 triệu chiếc, cao hơn 6,9% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 18,6% trong tháng 6/2025.

Doanh số xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV), tăng 12% trong tháng 7, giảm mạnh so với mức tăng 29,7% của tháng trước. Dù vậy, NEV vẫn vượt doanh số xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống trong tháng thứ 5 liên tiếp.

Nhu cầu với xe hybrid tiếp tục yếu đi. Doanh số PHEV và EREV (xe điện có phạm vi mở rộng) giảm 3,6% so với cùng kỳ, do những tiến bộ trong công nghệ pin và hạ tầng sạc đã giảm bớt lo ngại về phạm vi hoạt động của xe điện thuần túy.

Xu hướng này mang lại lợi thế cho các hãng tập trung vào BEV như Leapmotor, Xiaomi và Xpeng, tất cả đều ghi nhận kỷ lục bán hàng trong tháng 7, nhưng lại gây áp lực cho những công ty phụ thuộc vào hybrid như BYD và Li Auto.

BYD – đối thủ lớn nhất của Tesla tại Trung Quốc và là người dẫn đầu cuộc chiến giảm giá, ghi nhận doanh số xe trong nước giảm tháng thứ ba liên tiếp, giảm 12% so với cùng kỳ. Thị phần NEV của hãng tại Trung Quốc giảm còn 27,8%, thấp hơn tỷ trọng 35,4% vào một năm trước.

Doanh số toàn cầu của BYD vẫn nhích lên, nhờ xuất khẩu tăng mạnh, chiếm hơn 20% tổng lượng bán ra trong tháng. Đáng chú ý, sản lượng của BYD trong tháng 7 giảm lần đầu tiên trong vòng 17 tháng trở lại.

Một trong những nguyên nhân các thương hiệu Trung Quốc cạnh tranh gay gắt đến từ việc Li Auto bắt đầu đăng bảng xếp hạng doanh số hàng tuần trên mạng xã hội, dựa trên số liệu đăng ký bảo hiểm.

Li Auto – một trong số ít hãng xe Trung Quốc có lãi trong năm 2024, chứng kiến doanh số giảm 40% so với cùng kỳ. Hãng gần đây đã tái thiết kế dòng SUV thuần điện, bổ sung cấu hình cao cấp với giá cạnh tranh để đối phó áp lực thị trường.

Ngành ôtô là một trong những trọng tâm của Bắc Kinh nhằm hạn chế việc cạnh tranh quá mức ở những lĩnh vực đang đối mặt tình trạng dư thừa công suất và chiến tranh giá kéo dài. Tháng trước, một quan chức Bộ Công nghiệp cho biết Trung Quốc sẽ triển khai các biện pháp nhằm ổn định tăng trưởng của ngành ôtô và các lĩnh vực khác. Trong khi thị trường trong nước chững lại, xuất khẩu ôtô của Trung Quốc tiếp tục khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt 25% trong tháng 7, cao hơn mức 23,8% của tháng 6, theo dữ liệu của CPCA.

Trong những tháng sắp tới, thị trường ôtô Trung Quốc sẽ bước vào tình trạng sàng lọc khốc liệt, đặc biệt là có sự can thiệp của nhà nước nhằm giảm bớt tình trạng "doanh số ảo" và "đạp giá" giữa các thương hiệu.

Diễn biến tháng 7 cho thấy thị trường ôtô Trung Quốc đang bước vào giai đoạn sàng lọc khốc liệt, khi áp lực dư thừa công suất và cạnh tranh giá buộc các hãng phải tái cấu trúc chiến lược. Trong bối cảnh chính phủ can thiệp nhằm ổn định ngành, khả năng đổi mới công nghệ và kiểm soát chi phí sẽ quyết định ai là người trụ vững lâu dài.