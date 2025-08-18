Tăng trưởng doanh số xe điện toàn cầu chậm lại trong tháng 7

Thị trường xe điện toàn cầu đang chững lại khi tăng trưởng tháng 7/2025 chỉ đạt 21%, mức thấp nhất kể từ đầu năm nay.

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu Rho Motion, doanh số xe điện trên toàn cầu trong tháng 7/2025 chỉ tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái – mức thấp nhất kể từ tháng 1 và giảm so với 25% của tháng 6/2025.

Sau giai đoạn tăng trưởng ấn tượng, phân khúc xe "xanh" bắt đầu có những tín hiệu chững lại. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của loại phương tiện này.

Nguyên nhân chính đến từ việc thị trường Trung Quốc, vốn chiếm hơn một nửa lượng xe điện bán ra toàn cầu, bất ngờ hạ nhiệt. Tại quốc gia này, doanh số xe điện chỉ tăng 12% trong tháng 7, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trung bình 36%/tháng trong nửa đầu năm.

Một trong những lý do là các gói trợ cấp xe điện và xe PHEV tạm thời bị gián đoạn trước khi chương trình mới được triển khai vào 2025. Ngay cả BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, cũng ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp sụt giảm số lượng đăng ký xe mới.

Thị trường xe điện khí hóa toàn cầu (bao gồm BEV và PHEV) đang đứng trước thách thức lớn khi tỷ lệ tăng trưởng không còn được giữ vững. Nguồn: Rho Motion

Dù thị trường Trung Quốc giảm tốc, doanh số toàn cầu vẫn giữ được mức tăng nhờ các thị trường khác. Châu Âu nổi bật với tỷ lệ tăng trưởng 48% nhờ những chính sách ưu đãi mạnh mẽ nhằm khuyến khích người dân chuyển sang xe "xanh" với doanh số đạt khoảng 390.000 chiếc.

Thị trường Bắc Mỹ cũng ghi nhận mức tăng 10% với hơn 170.000 xe, trong khi các khu vực còn lại của thế giới thậm chí tăng mạnh lên mức 55%, đạt hơn 140.000 xe.

Tình hình tăng trưởng xe điện khí hóa trên toàn cầu chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc, khi nhu cầu các mẫu PHEV sụt giảm trong giai đoạn gần đây.

Thị trường toàn cầu đã tiêu thụ khoảng 1,6 triệu xe điện và xe PHEV trong tháng 7. Theo chuyên gia dữ liệu Charles Lester của Rho Motion, bất chấp sự khác biệt giữa các khu vực, xu hướng phổ cập xe điện trong năm 2025 đang có xu hướng đi lên.

Ông dự báo doanh số tại Trung Quốc sẽ nhanh chóng phục hồi từ tháng 8 khi các gói trợ cấp mới được giải ngân. Ngược lại, nhu cầu xe điện hóa có thể chịu tác động tiêu cực khi chính phủ Mỹ cắt giảm ưu đãi thuế dành cho người mua và thuê xe điện vào cuối tháng 9.

Tại Mỹ, sức mua các mẫu xe điện khí hóa có thể tăng mạnh trong tháng cuối cùng còn áp dụng ưu đãi thuế, trước khi chính sách này bị cắt giảm vào cuối tháng 9/2025.

Dù xu hướng dài hạn vẫn tích cực, mức tăng trưởng giảm tại Trung Quốc cho thấy thị trường xe điện không còn giữ được sức nóng như trước. Đà tăng trưởng toàn cầu có nguy cơ sớm chững lại khi các chính sách hỗ trợ không được duy trì ổn định.