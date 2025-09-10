Tăng trưởng xe điện hóa tại Trung Quốc thấp nhất trong 18 tháng

Doanh số xe điện và hybrid tại Trung Quốc trong tháng 8 chỉ tăng 7,5% so với cùng kỳ - mức thấp nhất trong 18 tháng qua, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của thị trường ôtô năng lượng mới sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

Doanh số xe điện và xe hybrid tại Trung Quốc trong tháng 8/2025 tăng trưởng ở mức chậm nhất trong vòng 18 tháng qua, trong bối cảnh chính phủ tiếp tục nỗ lực kiềm chế cuộc chiến giá khốc liệt đang bào mòn lợi nhuận của các hãng xe.

Biểu đồ thể hiện thị phần doanh số xe năng lượng mới (NEV) và xe sử dụng các loại nhiên liệu khác tại Trung Quốc. Thị phần của xe NEV trong tháng 8/2025 đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số xe điện và hybrid đã vượt xe chạy xăng trong tháng 8/2025, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, mức tăng trưởng hàng năm đã giảm xuống còn 7,5%, thấp hơn đáng kể so với 12% của tháng 7/2025. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 2/2024, khi doanh số toàn phân khúc sụt 11,6% do trùng lịch nghỉ Tết Nguyên Đán.

Tổng doanh số ôtô tại Trung Quốc trong tháng 8 đạt 2,02 triệu chiếc, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức tăng thấp nhất trong 7 tháng qua. Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký CPCA, dự báo tốc độ tăng trưởng thị trường ôtô sẽ tiếp tục chậm lại trong quý IV/2025, đồng thời cho biết lời kêu gọi của chính phủ về việc tránh cạnh tranh quá mức sẽ giúp "giải quyết những vấn đề mà ngành công nghiệp đang đối mặt".

Biểu đồ cột chồng thể hiện doanh số xe năng lượng mới (NEV) và xe sử dụng các loại nhiên liệu khác tại Trung Quốc. Trong tháng 8/2025, số xe năng lượng mới bán ra nhiều hơn xe dùng các loại nhiên liệu khác.

BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc và đối thủ lớn nhất của Tesla tại thị trường này, vừa hạ mục tiêu doanh số năm 2025 xuống còn 4,6 triệu xe, thấp hơn 16% so với kế hoạch ban đầu. Doanh số nội địa, chiếm gần 80% tổng doanh số toàn cầu của BYD, đã giảm trong 4 tháng liên tiếp tính đến tháng 8/2025, trong khi sản lượng cũng giảm liên tiếp trong nhiều tháng - lần đầu tiên kể từ năm 2020.

Li Auto tiếp tục gặp khó khi nhu cầu đối với các mẫu EREV suy yếu. Doanh số tháng 8 của hãng giảm so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng giảm thứ 3 liên tiếp. Dữ liệu CPCA cho thấy, doanh số xe EREV tại Trung Quốc tháng 8 chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ, sau mức giảm 11,4% của tháng 7; trong khi doanh số PHEV lại giảm 7,3%, sâu hơn so với mức giảm 0,2% hồi tháng trước.

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu Trung Quốc có thể mang lại lợi ích cho khách hàng khi được mua xe với mức giá tốt hơn, tuy nhiên trong bức tranh tổng thể, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của toàn bộ nền công nghiệp.

Ngược lại, một số thương hiệu nội địa khác lại ghi nhận kết quả ấn tượng. Geely, đối thủ lớn nhất của BYD, đạt mức tăng trưởng doanh số xe điện và hybrid tới 95,2% trong tháng 8. Xpeng và Nio cũng có tháng bán hàng tốt nhất từ trước đến nay ở phân khúc này. Xuất khẩu ôtô của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trưởng 20,2% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 25% ghi nhận trong tháng 7/2025, cho thấy nhu cầu ở thị trường quốc tế cũng đang dần chậm lại.