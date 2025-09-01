Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tập đoàn BMW cán mốc 3 triệu xe điện hóa

  • Thứ hai, 1/9/2025 08:37 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Với 3 thương hiệu BMW, Rolls-Royce và MINI, tập đoàn BMW vừa lập kỷ lục mới khi sản xuất chiếc xe điện khí hóa thứ 3 triệu đến tay khách hàng, khẳng định vai trò trọng yếu của chiến lược điện hóa trong danh mục sản phẩm của hãng.

Với việc bàn giao chiếc BMW 330e xDrive Touring tại nhà máy Munich, BMW Group chính thức vượt qua cột mốc 3 triệu xe điện khí hóa được bán ra trên toàn cầu. Thành tích này có được nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của cả dòng xe thuần điện (BEV) và xe hybrid PHEV trong nửa đầu năm 2025.

BMW 330e xDrive Touring là chiếc xe điện khí hóa thứ 3 triệu mà BMW Group sản xuất, kể từ lần đầu ra mắt phân khúc này với mẫu hatchback thuần điện hạng B BMW i3 vào tháng 9/2013.

Ông Jochen Goller, thành viên Hội đồng Quản trị BMW AG phụ trách Khách hàng, Thương hiệu và Bán hàng, nhấn mạnh: “Với chiếc xe điện khí hóa thứ 3 triệu được bàn giao, BMW Group đã đạt thêm một cột mốc quan trọng, cho thấy phân khúc xe điện khí hóa đã trở thành thành phần thiết yếu trong danh mục sản phẩm trung lập công nghệ của chúng tôi. Đáng chú ý, hơn 25% số xe BMW Group bán ra trong nửa đầu năm 2025 đã là xe điện hóa".

Châu Âu tiếp tục là thị trường lớn nhất của tập đoàn BMW trong mảng xe điện khí hóa, chiếm hơn 60% tổng doanh số toàn cầu. Tại đây, tỷ lệ xe điện hóa trong tổng doanh số đã vượt mức 40%. Đặc biệt, dòng PHEV đang ghi nhận sự bùng nổ về nhu cầu, với mức tăng trưởng rõ rệt trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

BMW Group cũng mở rộng các sản phẩm điện khí hóa cho các thương hiệu con nằm dưới sự quản lý của tập đoàn này như MINI hay Rolls-Royce.

Vào tháng 7/2025, tập đoàn BMW đã kỷ niệm chiếc xe thuần điện thứ 1,5 triệu - một chiếc MINI Countryman sản xuất tại Leipzig và được bàn giao cho khách hàng tại Bồ Đào Nha. Nếu xếp nối toàn bộ 1,5 triệu chiếc xe điện mà hãng đã bán kể từ ngày ra mắt chiếc BMW i3, hàng xe này sẽ kéo dài hơn 6.500 km, tương đương quãng đường từ Munich (Đức) đến New York (Mỹ).

Hiện tại, khách hàng có thể lựa chọn hơn 15 mẫu xe thuần điện thuộc các thương hiệu trong tập đoàn, cùng hơn 10 mẫu PHEV. Với phân khúc siêu sang, BMW Group cũng mang đến dòng xe thuần điện Rolls-Royce Spectre, vốn được nhiều thị trường đón nhận nồng nhiệt.

Tại Việt Nam, danh mục xe điện khí hóa của BMW Group trải dài từ MINI Cooper SE giá 2,2 tỷ đồng đến Rolls-Royce Spectre hơn 18 tỷ đồng.

BMW Group khẳng định chiến lược dài hạn của hãng tập trung vào 3 trụ cột chính: điện hóa - số hóa - kinh tế tuần hoàn, tiếp nối di sản hơn 50 năm tiên phong trong lĩnh vực xe điện. Tại Việt Nam, tập đoàn cũng phân phối nhiều mẫu xe thuần điện như BMW iX3, i4, i7, MINI Hatch, MINI Countryman, Rolls-Royce Spectre hay dòng PHEV như BMW XM.

Việt Hà

Theo BMW

