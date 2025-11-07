Tập đoàn của tỷ phú Jensen Huang mang tin vui đến sinh viên TP.HCM

Chương trình học bổng trong năm 2025 sẽ dành cho 50 sinh viên xuất sắc đang theo học các ngành liên quan AI, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu...

Tập đoàn Nvidia của tỷ phú Jensen Huang cấp học bổng cho sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Reuters.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết nhà trường sẽ triển khai chương trình học bổng Jensen Huang năm 2025. Đây là sáng kiến do tập đoàn Nvidia phối hợp thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa nhà trường và tập đoàn nhằm phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Dự kiến trong năm 2025, chương trình này sẽ trao 50 suất học bổng dành cho sinh viên. Người được chọn sẽ tham gia đào tạo AI chuyên sâu “Zero-to-Hero” cùng chuyên gia Thung lũng Silicon, được học tập trên nền tảng Nvidia Deep Learning Institute, tài trợ khóa học và hội thảo chuyên ngành, đồng thời có cơ hội thực tập, nghiên cứu và tham gia các dự án, cuộc thi AI do Nvidia tổ chức.

Theo kế hoạch, chương trình học bổng Jensen Huang được thí điểm tại Đại học Quốc gia TP.HCM trong năm 2025 và 2026, ước tính tổng ngân sách lên đến một triệu USD.

Trong số đó, 200.000 USD được đầu tư trực tiếp cho sinh viên, bao gồm đào tạo, phát triển kỹ năng, thưởng khuyến khích. 800.000 USD còn lại sẽ dành cho việc cung cấp tài nguyên GPU phục vụ các dự án nghiên cứu, khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực AI.

Để tham gia học bổng này, sinh viên cần đáp ứng điều kiện là sinh viên năm 4, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp tại các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng thời phải theo học các ngành liên quan trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, điện tử - viễn thông, toán - tin ứng dụng hoặc các ngành có định hướng AI.

Danh sách trường thành viên được đề cập bao gồm: Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc tế, Đại học Công nghệ Thông tin và Đại học An Giang.

Ngoài ra, sinh viên cần đáp ứng điều kiện về GPA, tối thiểu là 3,5/4 (tương đương 8,75/10 điểm), trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80 trở lên, cùng hồ sơ chứng minh năng lực học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa.

Nvidia là tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ do tỷ phú Jensen Huang thành lập, chuyên phát triển bộ xử lý đồ hoạ và chip xử lý. Gần đây, công ty này cũng tập trung phát triển bộ phận nghiên cứu cho lĩnh vực AI, xe tự lái, VR...

Trước khi hợp tác cấp học bổng tại Đại học Quốc gia TP.HCM, Nvidia từng có 25 năm cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ nhằm hỗ trợ giới học thuật theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu trong lĩnh vực AI, robot, xe... Hàng năm, tập đoàn này tuyển chọn những ứng viên tiềm năng và cấp kinh phí nghiên cứu lên đến 60.000 USD , đồng thời hỗ trợ một kỳ thực tập hè bắt buộc cho những người được cấp học bổng.