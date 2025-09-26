Tập đoàn Hoàng Gia đã lừa dối hàng nghìn khách hàng như thế nào?

Với chiêu trò đưa ra nhiều gói vay tiền, mức lợi nhuận 83-96% trong 13-15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia lừa hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Ngày 11/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú tại 17/3, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, có địa chỉ tại TP.HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trắng tay vì "Danh hiệu của Hoàng Gia"

Cơ quan An ninh điều tra cũng cho biết, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 728 đơn thư của các bị hại trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước tố cáo Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, vào đầu năm 2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Công ty Hoàng Gia có nhiều hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ như xác minh, thu thập dữ liệu website của Công ty Hoàng Gia và xác định tên miền duanhoanggia.vn đăng ký tại Việt Nam, nhưng lại có hàng chục địa chỉ IP đăng ký ở Mỹ quản lý dữ liệu. Chính điều này đã gây khó khăn cho công tác điều tra và thu thập chứng cứ.

Một cuộc hội thảo kêu gọi "đầu tư" của Tập đoàn Hoàng Gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, với quyết tâm đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra trước ánh sáng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiên trì phối hợp cùng Viện KSND Tối cao có thư đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp để thu thập dữ liệu, chứng cứ. Và đến nay, toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng cầm đầu "tập đoàn lừa đảo" của Công ty Hoàng Gia đã được Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ, vạch trần thủ đoạn.

Theo như cách quảng bá của Công ty Hoàng Gia, thì lĩnh vực kinh doanh của công ty này khá đa ngành nghề như: kinh doanh thương mại điện tử onlineaz.vn, du lịch lữ hành, thương mại ẩm thực, chuỗi siêu thị tiện ích, sản xuất các mặt hàng gia dụng và thực phẩm…

Cùng với đó, Tập đoàn Hoàng Gia đã đăng tải thông tin trên mạng là một trong những công ty nằm trong top "100 Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương năm 2017", top "10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam", bên cạnh đó là những hình ảnh vinh danh người đứng đầu tập đoàn Đỗ Thanh Tâm tại các lễ vinh danh "Doanh nhân bản lĩnh trí tuệ năm 2017"…

Chính từ những lời quảng bá "mĩ miều", "hình ảnh ấn tượng"… này đã thu hút hàng nghìn người ở trên khắp tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia làm "nhà đầu tư" cho Công ty Hoàng Gia với số tiền hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi người.

Theo đơn tố cáo của các bị hại cho thấy, tất cả những "nhà đầu tư" của Công ty Hoàng Gia luôn được gọi bằng cái tên mĩ miều "Đại gia đình Hoàng Gia". Trong những cuộc hội thảo được tổ chức hoành tráng và rầm rộ tại các khách sạn lớn ở nhiều tỉnh, thành, có một giải pháp mà Công ty Hoàng Gia thường nhắc tới, đó là "Giải pháp tiêu dùng thông minh với sứ mệnh vì một cộng đồng thịnh vượng".

Với giải pháp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Thanh Tâm và các nhà lãnh đạo Công ty Hoàng Gia thường rao giảng về sứ mệnh của Hoàng Gia là "Mang lại các giải pháp hỗ trợ tiêu dùng tốt nhất cho cộng đồng, tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt, đồng thời gia tăng thu nhập với rất nhiều tiện ích, dịch vụ, sản phẩm chất lượng".

Nhiều nạn nhân cũng là "nhà đầu tư" của Tập đoàn Hoàng Gia tìm đến các cơ quan chức năng tố cáo, kêu cứu.

Theo đơn tố cáo của ông Ng.Th.Q. (trú tại xã Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), vào tháng 2/2019, ông được một số người mời góp vốn vào "Dự án Hoàng Gia". Vì được giới thiệu đây là tập đoàn lớn, kinh doanh đa ngành nghề, có mặt ở nhiều tỉnh, thành, việc đầu tư góp vốn sẽ sinh lợi nhuận rất cao nên ông đã tham gia 2 gói với tổng số tiền 144 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian tham gia, ông không hề nhận được một đồng tiền lợi nhuận nào mà vốn cũng bị mất. Trong khi đó, Công ty Hoàng Gia liên tục đưa ra thông báo "đang gặp khó khăn về tài chính" để trấn an người đầu tư và trì hoãn việc trả tiền.

Ông Ng.Th.Q. cho biết ông được mời đầu tư góp vốn trong 20 tháng, nếu tiếp tục dùng số tiền được trả từng kỳ tái đầu tư vào thì lợi nhuận tăng gấp đôi. Trường hợp tham gia những gói lớn, không cho đồng tiền "chết", tiếp tục lấy số tiền được trả hàng kỳ tham gia vào các gói nhỏ hơn thì chỉ sau thời gian ngắn sẽ có lãi gấp 3, gấp 4 lần.

"Ví dụ, một người tham gia gói 660 triệu đồng thì sau 46 ngày sẽ được lấy tiền lãi 330 triệu đồng. Dùng số tiền lãi này tiếp tục tham gia gói 260 triệu đồng và gói 48 triệu đồng sẽ tiếp tục sinh lợi nhuận. Thấy lợi nhuận cao, nhiều người sẵn sàng đứng ra thế chấp tài sản để vay tiền ngân hàng tham gia. Có gia đình cả nhà cùng tham gia. Giờ không được trả tiền, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất", ông Q. cho hay.

Cũng như ông Q., ông L.X.H. (trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vào tháng 3/2018, ông được một số người mời gọi đầu tư vào Công ty Hoàng Gia. Tin lời, sau một thời gian tìm hiểu, ông đã tham gia tổng cộng 15 gói với tổng số tiền 864 triệu đồng. Theo như thỏa thuận ban đầu, Công ty Hoàng Gia phải chi trả cho ông tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng cả gốc và lợi nhuận nhưng sau khi trả được 500 triệu đồng, Công ty Hoàng Gia lấy cớ "gặp khó khăn về tài chính" rồi tìm cách trì hoãn, không trả tiền theo cam kết.

Sau những tháng ngày hợp tác làm ăn với Hoàng Gia, nhiều "nhà đầu tư" ngộ ra mình đã tham gia một canh bạc, cũng có người thắng đậm, cũng có người bỗng thành trắng tay. Bởi thực tế những người tham gia mời gọi nhiều thì may ra được lời vì được trả hoa hồng, còn các "vệ tinh", nhiều "nhà đầu tư" phía sau thì đến giờ vẫn chưa được trả một đồng tiền lãi nào, trong đó có nhiều người mất trắng cả vốn lẫn lãi, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Chiêu cũ, nhưng hiệu quả đánh vào lòng tham

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra cho thấy, trong quá trình điều tra xác định từ năm 2016, Đỗ Thanh Tâm bắt đầu huy động vốn của nhiều người dưới danh nghĩa Công ty TNHH Dự án Hoàng Gia. Khi huy động được số tiền lớn, công ty này đổi tên thành Tập đoàn Hoàng Gia. Sau khi người dân tố cáo và Cơ quan Công an xác lập điều tra, thì Tập đoàn Hoàng Gia đã đổi tên thành Công ty CP Attractive.

Để huy động nhiều người tham gia tiếp, Tập đoàn Hoàng Gia đã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện ở 16 tỉnh, thành với 22 đơn vị kinh doanh và đầu tư vào một số doanh nghiệp khác. Theo tài liệu mà Công an thu thập, trên 10.000 người ở 24 tỉnh, thành có hoạt động cho vay gửi vào tài khoản cá nhân Đỗ Thanh Tâm và Tập đoàn Hoàng Gia với tổng số tiền khoảng 2.800 tỷ đồng .

Về phương thức, Tập đoàn Hoàng Gia đã đưa ra mức lãi suất rất cao, đánh vào lòng tham của nhiều người để huy động vốn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, quà tặng nhiều nơi, giới thiệu các công ty con đang làm ăn hiệu quả để lôi kéo thêm người cho vay.

Chân dung "ông trùm lừa đảo" Tập đoàn Hoàng Gia Đỗ Thanh Tâm tại Cơ quan điều tra.

Điển hình như Tập đoàn Hoàng Gia đưa ra 10 gói từ 12 triệu đồng đến 3 tỷ đồng . Nếu đầu tư vào gói cao nhất là Ruby với giá trị 3 tỷ đồng thì sau 460 ngày, người cho vay sẽ được nhận số tiền gốc là 3,25 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng tiêu dùng miễn phí.

Ngoài ra, người cho vay nhận nhiều khoản khác như thưởng "72 giờ" 330 triệu đồng, chia lãi mỗi tháng 0,5%/doanh thu suốt 36 tháng. Tính trung bình các gói, thì lợi nhuận khoảng 85%/năm. Khoản lợi nhuận mà khó có doanh nghiệp nào thu được.

Tùy theo số vốn, kết quả hoạt động, phát triển mạng lưới, "nhà đầu tư" còn được vinh danh bằng các danh hiệu từ cộng tác viên, đại lý, phó nhóm, trưởng nhóm, quản lý đến tổng quản, tổng quản 1 sao, tổng quản 2 sao, tổng quản 3 sao, tổng quản 4 sao và tổng quản 5 sao.

Phóng viên từng mục sở thị tại một buổi "Đại hội Tôn vinh" do Hoàng Gia tổ chức ở một khách sạn lớn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi không khỏi "ngợp" bởi số lượng "nhà đầu tư" tham dự, trong đó chủ yếu là độ tuổi trung niên.

Tại đây, các "nhà đầu tư" được chứng kiến lễ tôn vinh danh hiệu các thành viên xuất sắc với những số tiền thưởng "khủng" không thể tưởng tượng. Đặc biệt, với danh hiệu tổng quản 1 sao trở lên, người vinh danh còn được choàng thêm áo bào (xanh, vàng, đỏ) và đội vương miện.

Với cái gọi là "Giải pháp tiêu dùng thông minh", khi thấy đồng tiền sinh lời quá dễ dàng và nhanh chóng, hàng nghìn người đã tham gia Hoàng Gia. Để trở thành người của "đại gia đình Hoàng Gia", rất nhiều người góp vốn vào đây số tiền hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng nhưng hỏi tiền của mình đã được đầu tư vào những gì thì gần như chẳng “nhà đầu tư” nào biết.

Chân dung những "nhà đầu tư" của Hoàng Gia rất nhiều thành phần trong xã hội nhưng trong đó không ít người là cán bộ hưu trí, những ông bà già đã 70, 80 tuổi, những nông dân không am hiểu nhiều về thương mại điện tử, kinh doanh. Ấy vậy mà với tham vọng đổi đời, chỉ sau khi dốc số tiền lương hưu tiết kiệm, tiền bán cà phê cả một mùa vụ vất vả chăm bón và thậm chí là đi vay cả ngân hàng, họ được gọi là các "nhà đầu tư" và rồi tiếp tục tái đầu tư, mời được người khác tham gia để phát triển hệ thống, một số người được vinh danh bằng những cái tên như quản lý rồi tổng quản, tổng quản 1 sao, tổng quản 2 sao…

Bà N.H.T. (SN 1960, trú tại tỉnh Đắk Lắk) cho biết trước khi tham gia hệ thống, bà đã tìm hiểu và thấy rất nhiều người, kể cả dân trí thức cũng góp vốn đầu tư vào đây. "Trên hàng chục báo lớn", "báo chính thống" đăng rất nhiều bài ca ngợi doanh nhân Đỗ Thanh Tâm và Công ty tập đoàn Hoàng Gia. Xem trên YouTube ai cũng thấy công ty này được tôn vinh, trao bằng khen trong rất nhiều sự kiện hoành tráng. Hơn nữa, công ty này gắn biển công khai hoạt động hơn 2 năm ở Đắk Lắk rồi, có thấy cơ quan nào phản ứng gì đâu nên nhiều người rất tin tưởng?”, bà H. nói.

Trong khi đó, một "nhà đầu tư" khác là anh Tr.H.T. cho hay, bản thân anh đang dồn số tiền hơn 1,6 tỷ đồng để đầu tư mua đất. Tuy nhiên, khi được bạn bè cùng hàng xóm rủ rê, giới thiệu đầu tư vào Công ty Hoàng Gia sẽ sinh lời cao và nhận được nhiều giải thưởng khủng.

"Thấy họ đầu tư sinh lời cao, nhận được nhiều giải thưởng có giá trị nên mình đã ném hết số tiền 1,6 tỷ đồng vào Công ty Hoàng Gia để lấy hơn 100 tấm vé bốc thăm trúng thưởng. Tuy nhiên, cả trăm vé của mình không trúng gì hết. Nhưng thấy có người trúng ôtô 900 triệu, có người trúng xe SH 60 triệu, người thì trúng tủ lạnh, máy giặt, nên nhiều người càng dốc vốn đầu tư mong gặp may mắn nhưng cuối cùng cũng chỉ thua và lỗ", anh T. bộc bạch.

Cũng theo lời anh T., cùng đầu tư vào Công ty Hoàng Gia có nhiều người lâm vào cảnh bi đát, tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất, thậm chí có người tìm đến cái chết để giải thoát. "Điển hình như chị Ng.A.Th. (trú tại phường Buôn Ma Thuột) đã vay mượn, gom góp gần 3 tỷ đồng bỏ vào Công ty Hoàng Gia. Sau một thời gian "đầu tư", chị Th. không chỉ mất cả tiền gốc lẫn lãi mà còn bị "xã hội đen" ráo riết đòi nợ, khủng bố tinh thần. Túng quẫn đến đường cùng, chị Th. đã uống thuốc tự tử. Rất may được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi”, anh T. kể.

Bộ Công Thương đã từng cảnh báo Tháng 11/2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương đã khuyến cáo người dân cân nhắc khi tham gia vào "Dự án Hoàng Gia". Theo cơ quan này, việc "Dự án Hoàng Gia" đăng tải các thông tin cung cấp giải pháp hỗ trợ tiêu dùng cho cộng đồng, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, gia tăng thu nhập với rất nhiều tiện ích có dấu hiệu thực hiện huy động vốn theo hình thức đa cấp thông qua cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp này thiết kế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.