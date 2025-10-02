Tập đoàn Sam Group vẽ dự án 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Tập đoàn Sam Group; MSDN: 0317018246).

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án hình sự đang điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Tập đoàn Sam Group; MSDN: 0317018246), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định: Tập đoàn Sam Group không có thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đất đai, đồng thời không được cấp chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Vẽ các dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng thông qua việc ký kết các hợp đồng, phiếu đặt cọc.

Tuy nhiên, Lê Văn Xá, Giám đốc Tập đoàn Sam Group, đã ký Hợp đồng đặt cọc để đảm bảo ký kết Hợp đồng chuyển nhượng nền đất thuộc Khu biệt thự Sam World Đamb’ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng trên địa bàn xã Đamb’ri, TP Bảo Lộc và xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ) với nhiều cá nhân và nhận tiền đặt cọc thông qua tài khoản số 6162686868 của Tập đoàn Sam Group và tài khoản số 1712686868 của Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sam Group mở tại Vietcombank.

Sau khi nhận tiền, Tập đoàn Sam Group không thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng như thỏa thuận, trong khi toàn bộ số tiền này được Tập đoàn Sam Group rút hết để sử dụng cho mục đích khác.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đủ căn cứ xác định Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sam Group; Lê Ngọc Thạch, Tổng giám đốc Tập đoàn Sam Group; Lê Văn Xá, Giám đốc Tập đoàn Sam Group đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ cho khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo cho những ai là bị hại của Tập đoàn Sam Group đến liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM trước ngày 8/10/2025 để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM; số điện thoại: 0693187783.