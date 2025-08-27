Tập đoàn T&T Group nhận bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

Tập đoàn T&T Group vừa được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen ghi nhận thành tích trong phong trào thi đua khối Doanh nghiệp giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn thành phố.

Ngày 27/8, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cửa Nam (TP. Hà Nội) long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất (2025-2030).

Tại sự kiện, Tập đoàn T&T Group đã vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vì có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn thành phố. T&T Group cũng là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn phường Cửa Nam đạt được thành tích này. Đây là dấu ấn đáng tự hào, cho thấy sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo TP. Hà Nội với uy tín, thương hiệu T&T Group cùng những đóng góp, cống hiến của tập đoàn trong phong trào thi đua chung của thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Xuân Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, cho biết thời gian qua, các phong trào thi đua tại T&T Group luôn được cụ thể hóa thành phương thức tổ chức công việc nhằm khơi dậy nội lực trong mỗi cán bộ, nhân viên. Với người T&T, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thi đua không phải làm nhiều hơn mà là làm hiệu quả hơn, thiết thực hơn, phát huy tinh thần sáng tạo. Đặc biệt, tất cả thành tích thi đua có thể “lượng hóa”, đo đếm được thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh cũng như những đóng góp cụ thể, tốt đẹp lan tỏa tới cộng đồng.

T&T Group đã phát động nhiều phong trào thi đua xuyên suốt trong toàn hệ thống, tiêu biểu như các phong trào lao động sáng tạo, nâng cao năng suất; tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; sáng kiến bảo vệ môi trường… Nhờ cách làm trên, các phong trào thi đua đã được “chuyển hóa kép”: Vừa củng cố nền tảng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa tạo thêm nguồn lực bền vững cho an sinh xã hội.

Ông Mai Xuân Sơn, Tổng giám đốc T&T Group, phát biểu tại hội nghị.

“Từ hệ giá trị cốt lõi tâm - thanh - thành - tựu - thiện - toàn, Tập đoàn T&T Group xác định rõ văn hóa thi đua muốn bền vững phải bắt đầu từ chữ tâm trong từng quyết định, chữ thành trong kỷ luật thực thi, và chữ thiện trong tác động xã hội. Chúng tôi xây dựng bộ nguyên tắc ‘4 rõ’: Rõ mục tiêu - rõ người chịu trách nhiệm - rõ thước đo - rõ khen thưởng; tập trung vào ba mũi nhọn: Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - phát triển xanh bền vững”, Tổng giám đốc Mai Xuân Sơn nhấn mạnh.

Trong hành trình 32 năm phát triển, dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập - doanh nhân Đỗ Quang Hiển, mỗi bước đi của T&T Group đều “Khởi nguồn từ tâm”, lấy chữ tâm làm nền tảng, hướng đến tinh thần phụng sự. Mỗi thành quả kinh tế, mỗi công trình, dự án, sản phẩm, dịch vụ của T&T đều nỗ lực lan tỏa giá trị nhân văn cho cộng đồng, góp phần vào mục tiêu “dân giàu - nước mạnh”.

Từ các phong trào thi đua nội bộ, T&T Group đã tạo nguồn lực để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc: Xây dựng hàng nghìn căn nhà đại đoàn kết, ủng hộ hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; thường xuyên tổ chức và phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tổ chức các chương trình đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, trao học bổng, tài trợ y tế… Riêng trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, T&T và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với tổng nguồn lực khoảng hơn 1.500 tỷ đồng .

Ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB - trao ủng hộ 20 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại sau bão số 3 năm 2024.

T&T Group cũng là doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng quỹ “Vì người nghèo” TP. Hà Nội qua các năm với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng các căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ các trang thiết bị, vật tư y tế trọng yếu cho các cơ sở y tế của thành phố; phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam TP. Hà Nội triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa; ủng hộ kinh phí cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em TP. Hà Nội để chăm lo cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học…

Song song đó, T&T Group cũng tích cực phối hợp với TP. Hà Nội trong các hoạt động giữ gìn trật tự - văn minh đô thị, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng hành kích hoạt không gian văn hóa - du lịch, các sự kiện cộng đồng… Những đóng góp này không chỉ củng cố hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm mà quan trọng hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân - từ phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế cho tới chất lượng môi trường sống.

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội, cùng những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào thi đua, Tập đoàn T&T Group là một trong số ít tập đoàn kinh tế tư nhân 3 lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng; nhiều bằng khen, cờ thi đua, giải thưởng cao quý cấp nhà nước, của UBND TP. Hà Nội cũng như UBND nhiều tỉnh thành trên cả nước và của nhiều bộ, ban, ngành.

Trước đó, ngày 24/8, tại Hội nghị Gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng biểu trưng kỷ niệm vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Đây chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với doanh nhân Đỗ Quang Hiển nói riêng, Tập đoàn T&T Group nói chung trong quá trình chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.