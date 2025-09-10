Tập đoàn Thuận An chi 12,5 tỷ được dự án ít 'màu mỡ' ở Tuyên Quang

Bị cáo Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang cũ) khai đã nhận 12,5 tỷ của Tập đoàn Thuận An khi tổ chức đấu thầu, thi công Gói thầu 26 trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ từ năm 2021.

TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) và các tỉnh, thành phố.

Trước bục khai báo, bị cáo Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang cũ) khai đã nhận 12,5 tỷ đồng của Tập đoàn Thuận An khi tổ chức đấu thầu và thi công Gói thầu 26 trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ từ năm 2021.

Bị cáo Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang cũ).

"Bị cáo được bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) tới gặp và nói, doanh nghiệp muốn tham gia đấu thầu và đã báo cáo lãnh đạo tỉnh, được lãnh đạo tỉnh đồng ý rồi giới thiệu sang Ban Quản lý dự án tỉnh", bị cáo Cương khai.

Theo lời khai của bị cáo Cương, bị cáo Hưng cho biết đã dùng các mối quan hệ của mình ở trung ương để xin cấp vốn cho dự án tại tỉnh Tuyên Quang, nên mới được lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện. Do vậy, Cương đồng ý giúp Tập đoàn Thuận An tham gia và trúng thầu. Ngoài ra, Cương giới thiệu Công ty Hiệp Phú và Công ty Licogi 14 tham gia liên danh với Tập đoàn Thuận An.

Lời khai của bị cáo Cương phù hợp với lời khai của bị cáo Hưng về việc, sau khi gặp Cương, Hưng đã cầm hồ sơ về công ty cho cấp dưới nghiên cứu và được báo lại dự toán thấp nên không tham gia. Hưng thông báo lại với Cương về việc này, thì Cương đề nghị Tập đoàn Thuận An tham gia 50% gói thầu, sau này có dự án thuận lợi hơn, Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang sẽ ủng hộ lại sau.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An.

Nghe Cương nói vậy, Hưng chấp thuận và lên kế hoạch xây dựng "quân xanh", "quân đỏ" để liên danh của Tập đoàn Thuận An trúng thầu. Quá trình đấu thầu và trúng thầu diễn ra với sự giúp sức của Cương.

Trả lời Hội đồng xét xử về hành vi gian dối trên, bị cáo Cương thừa nhận là sai quy định, nhưng xin Hội đồng xét xử xem xét bối cảnh khi dự án có giá thấp, nên không nhà thầu nào muốn tham gia.

Về số tiền 12,5 tỷ đồng đã nhận của Tập đoàn Thuận An, bị cáo Cương khai đã dùng để hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án và chi lễ tết, đối ngoại…

Liên quan đến vụ án này, ông Chẩu Văn Lâm (cựu Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũ) đã nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trước đó, tháng 10/2024, Bộ Chính trị đã ra kết luận thể hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện Gói thầu 26, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ do Tập đoàn Thuận An thực hiện.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Chẩu Văn Lâm đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Do đó, ông Chẩu Văn Lâm bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.