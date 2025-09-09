Tập đoàn Thuận An dùng chiêu gì để 'trúng' hàng loạt gói thầu?

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) khai bị cáo được Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) bảo tổ chức một bữa ăn tại nhà lãnh đạo cấp cao để giúp Tập đoàn Thuận An được thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Chiều 8/9, TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) và một số tỉnh, thành phố.

Bị cáo Trần Duy Hưng được xét hỏi đầu tiên về quá trình vi phạm đấu thầu tại Gói thầu Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông Vận tải.

Với cầu Dự án cầu Đồng Việt ở Bắc Giang, Hưng khai, có quan hệ trước với bị can Dương Văn Thái, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ), nên Hưng chủ động liên hệ, hẹn gặp bị can Thái để xin cho Tập đoàn Thuận An thi công dự án.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An).

Ngoài ra, Hưng cũng nhờ bị cáo Phạm Thái Hà dùng ảnh hưởng của mình để tác động tới bị can Thái. "Bị cáo hỏi anh Hà rằng, có nên gọi điện cho lãnh đạo cấp cao để nói chuyện hay không thì anh Hà bảo nên. Khi gặp anh Thái, bị cáo nhắn tin hỏi anh Hà xin gặp lãnh đạo cấp cao nhưng Hà nói bận, và bảo tự gọi cho lãnh đạo hoặc thông qua thư ký của lãnh đạo. Do anh Thái đã nhận lời giúp Tập đoàn Thuận An nên bị cáo không thực hiện cuộc gọi với lãnh đạo cấp cao nữa", bị cáo Hưng khai.

Theo lời khai của bị cáo Hưng, sau buổi gặp trên khoảng 2 tuần, bị can Thái bảo bị cáo tổ chức một bữa ăn tối tại nhà lãnh đạo cấp cao. Hôm đó, bị cáo Phạm Thái Hà lại nhờ bị can Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An.

"Tại bữa ăn, bị cáo quen biết với bị cáo Lê Ô Pích, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ). Nhưng bị cáo không tác động tới bị cáo Pích mà chỉ nhờ bị cáo Nguyễn Văn Thạo, khi đó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang giúp Thuận An trúng thầu và thống nhất chi lại 3% giá trị thanh toán trước thuế", bị cáo Hưng khai.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, bị cáo Hưng đến gặp và "tặng" bị cáo Pích 1 tỷ đồng , đồng thời tặng đưa tiền cho bị can Thái và một số cá nhân ở Bắc Giang. Cáo trạng xác định bị can Thái thừa nhận từng được Tập đoàn Thuận An "tặng" 900 triệu đồng. Bị can Thái đã nộp số này cho cơ quan điều tra và nộp thêm 7,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Riêng hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của bị cáo Hưng tại Dự án cầu Đồng Việt đã gây thiệt hại của Nhà nước hơn 96 tỷ đồng .

Tiếp tục khai báo, bị cáo Hưng trình bày về quá trình trúng thầu tại Dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Hưng khai từng tham gia nhiều dự án ở Hà Nội nên quen biết bị cáo Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội. Vì thế, Hưng chủ động gặp và xin bị cáo Tuấn cho Tập đoàn Thuận An được thi công Dự án cầu Vĩnh Tuy 2. "Sau một bữa ăn sáng ở nhà lãnh đạo, anh Tuấn thấy bị cáo có quan hệ và công ty của bị cáo có năng lực nên đồng ý cho thi công", bị cáo Hưng khai.

Cáo trạng xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của bị cáo Hưng tại Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 gây thiệt hại của Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng. Qua đây, nhiều người thuộc Ban Quản lý dự án Hà Nội được Tập đoàn Thuận An "cảm ơn", trong đó Giám đốc Hoàng Văn Tuấn 1,8 tỷ đồng ; Phó Giám đốc Nguyễn Chí Cường 2 tỷ đồng ; Phó Giám đốc Phạm Văn Duân 2,3 tỷ đồng…

Tương tự cách thức trên, tại các dự án ở tỉnh Tuyên Quang (cũ), tỉnh Quảng Ninh và Bộ Giao thông Vận tải (cũ), bị cáo Hưng cũng lợi dụng các mối quan hệ để vi phạm các quy định về đấu thầu, giúp Tập đoàn Thuận An được thi công các công trình. Chuỗi hành vi vi phạm liên tiếp của Tập đoàn Thuận An đã gây thiệt hại của Nhà nước hơn 120 tỷ đồng .