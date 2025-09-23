Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và DKSH Việt Nam nâng cấp công nghệ nhãn khoa

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH DKSH Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng điều trị nhãn khoa theo chuẩn Mỹ.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc mắt ngày càng tăng cao, hợp tác giữa Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và DKSH Việt Nam mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ nhãn khoa hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế cho người bệnh trong nước.

Nâng cao chất lượng điều trị nhãn khoa, phục vụ người bệnh

Đại diện ký kết gồm ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và ông Ankur Pandey - Phó chủ tịch ngành hàng chăm sóc sức khỏe Công ty TNHH DKSH Việt Nam.

Buổi lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Phi Long - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn; BS.CKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc chuyên môn Tập đoàn Y khoa Sài Gòn; BS.CKII Trương Công Minh - Giám đốc điều hành Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng; ông Nishant Sharma - Giám đốc thương mại khu vực Đông Nam Á và vùng GEM, hãng Alcon; ông Uday Deepak Devulapalli - Giám đốc Tài chính khu vực Đông Nam Á và vùng GEM, hãng Alcon; ông Tạ Minh Cường - Giám đốc kinh doanh ngành hàng chăm sóc sức khỏe, Công ty TNHH DKSH Việt Nam.

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và ông Ankur Pandey - Phó chủ tịch ngành hàng chăm sóc sức khỏe Công ty TNHH DKSH Việt Nam đại diện ký kết tại buổi lễ. Ảnh: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường cung ứng các thiết bị phẫu thuật nhãn khoa và thủy tinh thể nhân tạo chất lượng cao đạt chuẩn FDA (Mỹ) từ hãng Alcon, đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hậu cần tối ưu. Đồng thời, sự hợp tác toàn diện còn mở rộng sang các hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn Mỹ, giúp các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên Việt Nam nâng cao tay nghề.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo và hội nghị khoa học định kỳ, tạo cơ hội cho đội ngũ y tế Việt Nam cập nhật các kỹ thuật tiên tiến, tối ưu hóa thực hành lâm sàng và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị nhãn khoa, mang lại lợi ích cao nhất cho người bệnh.

Đại diện ban lãnh đạo của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và Công ty TNHH DKSH Việt Nam, nhà phân phối của hãng Alcon tại Việt Nam. Ảnh: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.

Chia sẻ về sự hợp tác, ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - cho biết: “Hợp tác chiến lược với DKSH và hãng Alcon là bước tiến quan trọng, giúp chúng tôi tiếp cận những công nghệ và thiết bị tiên tiến nhất. Việc chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên sâu sẽ không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, mà còn mang lại những giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại và an toàn hơn cho người bệnh”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại

Về phía DKSH Việt Nam, đại diện ký kết là ông Ankur Pandey - Phó chủ tịch ngành hàng chăm sóc sức khỏe Công ty TNHH DKSH Việt Nam - khẳng định: “Chúng tôi rất vinh dự hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhãn khoa tại Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ khẳng định cam kết chung trong việc mang đến các giải pháp y tế tiên tiến và đạt chuẩn quốc tế cho người bệnh, mà còn mở ra nhiều cơ hội trong đào tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế. DKSH tin tưởng rằng cùng với Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững cho ngành y tế Việt Nam và cộng đồng”.

Buổi lễ ký kết được diễn ra với sự chứng kiến các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.

Sự kết nối giữa hệ thống y tế đạt chuẩn quốc tế và nhà cung cấp thiết bị y khoa công nghệ hàng đầu thế giới là chìa khóa để phát triển một nền y tế bền vững, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, các chuyên gia, bác sĩ tại MSG cũng có cơ hội tiếp cận trực tiếp với công nghệ lõi, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu.